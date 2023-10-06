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Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

6 октября 2023

Рейтинг возглавила «Барби» Греты Гервиг

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла лента Греты Гервиг БАРБИ с Марго Робби в главной роли, появившаяся на мировых стриминговых сервисах с 12 сентября. На второй строчке оказался байопик Кристофера Нолана ОППЕНГЕЙМЕР, интерес к которому у зрителя крайне высок, даже несмотря на отсутствие качественной копии в Сети. Бронза досталась ИНДИАНЕ ДЖОНСУ И КОЛЕСУ СУДЬБЫ, также дебютировшему на мировых стримингах в начале месяца.

Хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ДЕМЕТРА», онлайн-релиз которого состоялся 29 августа, занял четвертое место. Замкнул пятерку мистический триллер ОПЕРАЦИЯ «НАПОЛЕОН» с Иэном Гленом.

Комедия БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ с Майклом Шенноном и Кейт Хадсон – единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в сентябре 2023 года

1. БАРБИ
2. ОППЕНГЕЙМЕР
3. ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ
4. ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ДЕМЕТРА»
5. ОПЕРАЦИЯ «НАПОЛЕОН»
6. ЗЕМЛЯ МАФИИ
7. МЕГ 2: БЕЗДНА
8. БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ
9. КАПСУЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
10. ЗА ПАЛЫЧА!

 Фото: кадр из фильма БАРБИ

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