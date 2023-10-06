Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2023 года

Рейтинг возглавила «Барби» Греты Гервиг

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре 2023 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла лента Греты Гервиг БАРБИ с Марго Робби в главной роли, появившаяся на мировых стриминговых сервисах с 12 сентября. На второй строчке оказался байопик Кристофера Нолана ОППЕНГЕЙМЕР, интерес к которому у зрителя крайне высок, даже несмотря на отсутствие качественной копии в Сети. Бронза досталась ИНДИАНЕ ДЖОНСУ И КОЛЕСУ СУДЬБЫ, также дебютировшему на мировых стримингах в начале месяца.

Хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ДЕМЕТРА», онлайн-релиз которого состоялся 29 августа, занял четвертое место. Замкнул пятерку мистический триллер ОПЕРАЦИЯ «НАПОЛЕОН» с Иэном Гленом.

Комедия БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ с Майклом Шенноном и Кейт Хадсон – единственный иностранный релиз из пиратской десятки, демонстрировавшийся в России легально.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в сентябре 2023 года

1. БАРБИ

2. ОППЕНГЕЙМЕР

3. ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

4. ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ДЕМЕТРА»

5. ОПЕРАЦИЯ «НАПОЛЕОН»

6. ЗЕМЛЯ МАФИИ

7. МЕГ 2: БЕЗДНА

8. БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ

9. КАПСУЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

10. ЗА ПАЛЫЧА!

Фото: кадр из фильма БАРБИ