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Названы самые популярные фильмы у пиратов в 2023 году

Автор: Илья Кувшинов

14 февраля 2024

Лидером оказался «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Британская компания Muso, специализирующаяся на охране авторских прав и борьбе с пиратством в интернете, подготовила для Variety статистику по фильмам, которые чаще всего нелегально скачивали в 2023 году.

Лидером чарта стал ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана – доля пиратского спроса составила 15,4%. Второе место занял АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона (14,6%). Стоит отметить, что у обеих картин оказалось наибольшее окно из десятки между кинотеатральным и цифровым релизами – больше ста дней. Бронза досталась боевику ДЖОН УИК 4 (11,2%).

ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ заняли четвертое место с результатом в 9,2%, а пятое – КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ (8,8%). Шестое и седьмое место с небольшим отрывом поделили между собой МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (8,5%) и СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 (8,4%)

Интересно, что самые кассовые фильмы 2023 года в мировом прокате – БАРБИ (8,4%, восьмое место) и БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО (8%, девятое место) – оказались далеко не фаворитами среди пользователей торрент-трекеров. Аналитики связывают это, в свою очередь, с коротким цифровым окном: например, лента Греты Гервиг дебютировала на официальных площадках менее чем через два месяца после кинотеатрального релиза.

Замкнул десятку мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ с показателем в 7,5%.

Напомним, что самыми популярными картинами у российских пиратов в прошлом году оказались АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 и БАРБИ.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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