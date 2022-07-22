Очная защита авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры: часть вторая

Хорроры, трагикомедии и многое другое

21 июля в Министерстве культуры РФ прошла очная защита авторских и экспериментальных фильмов. Суммарно в этом году было подано 43 проекта. БК публикует вторую часть питчинга. С проектами, представленными в первой части очной защиты, можно ознакомиться по ссылке.

Продолжил питчинг хоррор под рабочим названием СЕЛФИ ДЛЯ ПРИЗРАКА Александра Цоя. Проект продюсерского центра “ВГИК-Дебют” рассказывает о психиатре, который понял, как можно запечатлеть галлюцинации людей. Он соединяет маску для подводных погружений и фотоаппарат “Зенит”, и начинает фотографировать глаза больных — ведь именно они могут как воспринимать, так и проецировать реальность. Сценаристом картины выступает Юрий Арабов. В числе референсов указаны проекты ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ и ПРОЧЬ. В фильме также будут использоваться отсылки к творчеству Булгакова и Гоголя, а в качестве примеров визуальных решений используются картины Михаила Врубеля, Сальвадора Дали и других авторов.

В центре сюжета городской драмы ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО Екатерины Двигубской оказывается Кира — типичный представитель общества потребления. В погоне за успешностью женщина теряет дочь, любовь и работу. Она оказывается на самом дне, и именно это состояние помогает Кире переоценить свою жизнь. Даже в таких обстоятельствах судьба дает героине второй шанс. Проект представил продюсерский Центр "Хорошо Продакшн".

Компания “Пролайн-медиа” презентовала мелодраму АСИЯ — АНГЕЛ СМЕРТИ Константина Лопушанского. Главному герою, известному русскому писателю, поставили смертельный диагноз, и теперь мужчина готовится к эвтаназии. Неожиданно все меняется, когда в его доме появляется новая служанка — между ними вспыхивает страстная любовь. Роли в проекте исполнят Игорь Миркурбанов и Анастасия Шевелева, также согласие на участие в съемках дала Фанни Ардан.

Фантасмагоричная сказка УЗКОКОЛЕЙКА Олега Асадулина расскажет о молодом, полном энтузиазма инженере. Он переезжает в таежную деревню, и со временем пытается изменить жизнь людей, все больше погружаясь в их быт. В какой-то момент герой перестает грань между реальностью и фантазиями. В проекте будут участвовать Марк Богатырев, Артем Ткаченко и Павел Деревянко. Сценаристом выступает Иван Охлобыстин.

Звездный актерский состав также представлен в картине ДОГГИ Славы Росса. Главный герой Андрей (роль исполнит Филипп Янковский) — одинокий архитектор. После потери собаки он теряет целый мир и смыслы, которые для него существовали. Однажды на пороге его дома оказывается девушка (Алена Михайлова), которая говорит, что может за деньги сыграть роль его собаки. Так знакомятся и начинают двигаться навстречу друг к другу два одиноких человека. Участие в проекте подтвердила компания “Кинопрайм”, также подписан договор о намерениях с компанией “Каропрокат”. Бюджет картины составляет 115 млн рублей, у Минкультуры запрашиваются 80 млн рублей.

Ситуационная трагикомедия ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК Андрея Грачева рассказывает о четырех героях, которые встречаются на праздновании годовщины свадьбы. Ситуация усложняется, когда оказывается, что все они связаны в любовном многоугольнике. Релиз фильма планируется на март 2024 года. Производственный бюджет составляет 48,5 млн рублей, у ведомства запрашиваются 33 млн рублей. Эстимейт сборов в России и СНГ составляет 75 млн рублей. В качестве партнера картины указана компания Синемаус Студио.

В непростых обстоятельствах оказывается главный герой фильма ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ Георгия Лялина. Провинциальный священник за один день берет на душу два греха: он отпевает двух самоубийц и крестит их дочь Варвару. Он забывает о девочке на 20 лет, пока не встречается с ней в СИЗО. Проект представила Свердловская киностудия.

От главного героя фильма ОСЕНЬ нелюбимая жена уходит в монастырь. Вместо того, чтобы начать новую жизнь, он начинает копаться в прошлом. Оказывается, герою всю жизнь что-то мешало ее любить, и он решает вернуть жену. Режиссер и автор сценария — Александр Горновский.

Роли в проекте ПАСТБИЩА БОГОВ Анара Аббасова исполняют Павел Прилучный и Милена Радулович, также на стадии переговоров находится участие Павла Табакова. В автокатастрофе погибла семья главного героя. Чтобы помочь мужчине пережить трагедию, его друг Игорь вытягивает героя с приятелями на охоту на Памир, однако намерения товарещей оказываются не самыми благородными. Производственный бюджет составляет 90 млн рублей, запрашиваемая сумма — 63 млн. Прокатчиком картины выступит “Кинологистика”, эстимейт сборов — 250 млн рублей.

Киностудия “Соль” презентовала трагикомедию СВЕТЛЯЧОК Натальи Назаровой. Девушка, живущая на краю света, работает на почте и собирает марки. Она также мечтает о большой любви. Когда ей встречается потрепанный моряк, начинается битва почтальонов за одного моряка. На главные роли планируется привлечь Владимира Свирского и Марию Смольную. Оператор — Андрей Найдёнов.

В комедии ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ Дмитрия Светозарова роли исполнят Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. Картина расскажет о скультпоре-монументалисте, который на старости лет должен сводить концы с концами. В его подсобке находят картины неизвестного автора, которые признаются шедеврами. Старик выдает эти картины за свои и отправляется на поиски настоящего автора, чтобы договориться о его молчании. На данный момент подтверждено финансирование картины фондом “Просвещение”.

Студия “КиноПРОБА” представила картину ПРО МОЮ МАМУ И ПРО МЕНЯ Дмитрия Губарева. В качестве автора идеи и сценариста выступила Елена Исаева. У мамы и дочки общее горе — умер муж и папа. Чтобы справится с горем, девочка начинает писать маленькие рассказы в литературном кружке. Именно эти рассказы ложатся в основу киноновелл, которые собираются в единую картину. Подтверждено участие в фильме Нонны Гришаевой, Кати Гонтаренко, также получено согласие от Ирины Розановой.

Авантюрная комедия УСПЕТЬ ЗА ЧАС Марата Кима рассказывает о трех молодых людях, каждый из которых отправляется по своим делам: один идет на свидание, второй отправился на тест-драйв машины, а третий решил продать свою рекламную идею одной компании. Так ряд случайных событий складываются в единую картину, которая помогает героям предотвратить настоящее преступление. Бюджет проекта составляет 56 млн рублей, запрашиваемые средства — 38,699 млн.

По словам режиссера и автора сценария Рауфа Кубаева, фильм ПОЛЕ ЛЮБВИ ФЕДОРА ЧЕРЕНКОВА о судьбе футболиста и его становлении как личности, будет интересен не только многочисленным фанатам “Спартака”, но и другим зрителям. В кастинге фильма заявлены Савелий Кудряшов, Александр Вдовин, Мирослава Михайлова, Максим Лагашкин и Светлана Колпакова.

Картина ГАДКИЕ УТЯТА Софьи Мелединой рассказывает о главном фрике класса Платоне и Ксюхе, которую никто в упор не замечает. Они сбегают с выпускного в далекий город Чусовой, где Платона ждет любовь по переписке. Странные дорожные встречи, погони, ссоры и примирения — все это поможет приблизиться не к ускользающему пункту назначения, а друг к другу. Проект представило творческо-производственное объединение “Рок”.

Линейку приключенческих проектов продолжил истерн ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ Андрея Богатырева. Следователь Тиссен расследует ограбление обоза с золотом, который шел с Прииска в Хабаровск. Преступники спрятали награбленное, и теперь золото манит самых разных искателей. Роли исполняют Артем Ткаченко, Павел Деревянко и Алексей Шевченков.

Киностудия им. Горького представила картину с рабочим названием ВЕРА Ирины Волковой, которая будет основа на повести “Вам и не снилось”, а именно расскажет о том, что осталось “в тени” истории. В качестве автора сценария выступит Ярослава Пулинович. Релиз запланирован на 2023 год.

Трамвайный роман КЛУША Вячеслава Лаврова расскажет о провинциалке Клаве, которая мечтает стать экскурсоводом. Ей приходится работать кондуктором в трамвае, поэтому свою мечту она воплощает по-своему: на каждой трамвайной остановке она дает историческую справку о значимых местах. Однажды она встречает своего идеального Юрку, и так обретает свое счастье. Роли в проекте исполнят Федор Лавров и Зоя Буряк. В дримкасте заявлен также Павел Деревянко. Сметная стоимость проекта составляет 70,1 млн.

Героиня фильма АРХАНГЕЛ Игоря Волошина, юная Карина закрутила роман с сыном “хозяина города”, после чего она становится жертвой группового изнасилования. Девушка хочет отомстить, и к ней на помощь приходит сторож местного храма, который оказывается бывшим киллером по кличке Архангел. Так герои начинают сражаться не только с обидчиками, но и с внутренними демонами. Картину представила компания Film Collection.

События хоррора ПАЛАТА Серика Бейсеуова разворачиваются в СССР 1980-х годов. Молодая медсестра психиатрической клиники становится свидетелем странного происшествия в закрытом корпусе психбольницы. После этого девушка впадает в клиническую смерть. Когда она приходит в сознание, то не помнит себя. Единственные оставшиеся воспоминания — о загадочной девочке и некоторых пациентах клиники. Девушку помещают в эту же клинику под наблюдение главного врача, и так она постепенно углубляется в свою жизненную историю. В дримкасте упомянуты Максим Суханов, Артур Смольянинов и Ангелина Стречина. Запрашиваемые средства — 100 млн рублей, бюджет проекта составляет 173 млн рублей.

Другая картина Серика Бейсеуова — хоррор ШЕПОТ. Группа молодых ребят пробирается в старую усадьбу, чтобы найти старый фонограф с записью целебного шепота старухи. В усадьбе погибает один из подростков, после чего начинается расследование загадочной смерти. В картине участвуют Артур Бесчастный, Марьяна Спивак и Софья Шидловская.