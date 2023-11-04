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Шоураннер «Настоящего детектива» напишет и снимет хоррор для Blumhouse

Автор: Илья Кувшинов

4 ноября 2023

По словам Ника Пиццолатто, это будет оккультный детектив

Ник Пиццолатто работает над хоррором для студии Джейсона Блума – по сообщению Slashfilm, шоураннер «Настоящего детектива» лично рассказал об этом в рамках панели на кинофестивале в Остине.

Сценарист и продюсер отметил, что уже закончил работу над рукописью грядущей картины:

«Blumhouse заключила со мной контракт на написание и постановку фильма ужасов, сценарий которого я передал им на прошлой неделе. Это что-то вроде оккультного детектива», – сказал Пиццолатто. – Так получилось, что однажды мы встретились с общими друзьями, и среди них был вице-президент студии Купер Самуэльсон. Он спросил – нет ли у меня идеи для хоррора? А я как раз последние лет десять думаю насчет одной истории. Куперу она понравилась, и тот предложил мне поработать вместе. Посмотрим, что они скажут насчет сценария, но надеюсь, что все получится».

В феврале этого года стало известно, что Пиццолатто планирует дебютировать в режиссуре инди-драмой EASY'S WALTZ – главные роли в проекте по его сценарию должны исполнить Винс Вон, Мишель Монахан, Аль Пачино и Саймон Рекс. Текущий статус картины пока неизвестен.

Фото: кадр со съемок сериала «Настоящий детектив»

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