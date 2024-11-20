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На поддержку производства отечественных картин выделят дополнительные 2,6 млрд в год

Автор: БК

20 ноября 2024

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомства предусмотреть средства из бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил дополнительно выделять по 2,6 млрд рублей ежегодно на поддержку производства отечественных фильмов в 2025-2030 годах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ожидается, что Министерству финансов и Министерству культуры необходимо будет предусмотреть выделение этих средств из федерального бюджета и доложить о результатах в правительство до 20 декабря.

Кроме того, премьер поручил проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от уплаты НДС. Срок – до 10 декабря.

Помимо этого, Минэкономразвития, Минкультуры, Минцифры, МИДу, Минпромторгу, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодежи необходимо до 5 февраля подготовить предложения по адаптации российского кино для зарубежных рынков и его продвижению на рынки дружественных государств – в том числе и входящих в СНГ, ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

Мишустин также поручил провести работу, направленную на повышение качества подготовки будущих специалистов в сфере кино.

Фото: Freepik

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