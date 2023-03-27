Онлайн-подписки потребовали отключать через банки

Сейчас финансовые организации отправляют пользователей к поставщикам услуг

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила в Центробанк обращение, в котором просит регулятора обязать российские банки запретить списание средств подписчиков онлайн-сервисов по первому требованию клиентов — например, в мобильном приложении. Об этом пишут «Известия».

Глава ОПИ Олег Павлов в разговоре с изданием пояснил, что зачастую пользователь того или иного сервиса, не сумев отменить платную подписку, обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшее списание средств. Однако в банках, как правило, просят клиентов решать эту проблему с той платформой, где была оформлена подписка, хотя, как полагает Павлов, гораздо проще это сделать через финансовую организацию.

В своем обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной общественники просят регулятора дополнить требования к банкам, прямо запретив им отказывать клиенту в отзыве акцепта на списание средств и не переводить деньги по умолчанию получателю.

По словам Павлова, чаще всего проблемы возникают с площадками, которые предлагают доступ к аудио- или видеоконтенту, как легальными, так и пиратскими. «На последних вообще концы найти сложно. Человек указал данные своей банковской карты и попадает на регулярные ежемесячные списания», — пояснил глава ОПИ. Часто все, что могут предложить банки — перевыпуск карты. Финансовые организации ссылаются на то, что они лишь сторонние лица в договоренностях между клиентом и поставщиком.

В Банке России изданию заявили, что изучат предложения общественников. Представители регулятора согласились с тем, что сейчас со стороны провайдеров услуг возможны недобросовестные действия, например «усложнение процедуры отказа от подписки и/или ее подключение без явного волеизъявления клиента».

Некоторые банки уже сейчас предлагают услуги по отказу от подписок или хотя бы просмотру их реестра. В ЦБ поощряют такую практику. Однако представители крупнейших онлайн-платформ, в частности, МТС и «Мегафона» сочли инициативу ОПИ избыточной, так как отмена подписки у легальных поставщиков услуг легко осуществляется внутри сервиса. Такого же мнения придерживается Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео». По его словам, механизмы отказа от услуг у крупных сетевых ресурсов просты и понятны, а проблемы испытывают очень немногие пользователи.

Ранее в марте стало известно о готовящемся в Госдуме законопроекте Антона Немкина, согласно которому онлайн-кинотеатры обяжут предупреждать пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Первоначальная версия документа предполагала наличие у такого уведомления «кнопки» моментального отказа от подписки, однако от этой идеи решили отказаться.