top banner

Онлайн-подписки потребовали отключать через банки

Автор: Кирилл Шамсутдинов

27 марта 2023

Сейчас финансовые организации отправляют пользователей к поставщикам услуг

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила в Центробанк обращение, в котором просит регулятора обязать российские банки запретить списание средств подписчиков онлайн-сервисов по первому требованию клиентов — например, в мобильном приложении. Об этом пишут «Известия». 

Глава ОПИ Олег Павлов в разговоре с изданием пояснил, что зачастую пользователь того или иного сервиса, не сумев отменить платную подписку, обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшее списание средств. Однако в банках, как правило, просят клиентов решать эту проблему с той платформой, где была оформлена подписка, хотя, как полагает Павлов, гораздо проще это сделать через финансовую организацию. 

В своем обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной общественники просят регулятора дополнить требования к банкам, прямо запретив им отказывать клиенту в отзыве акцепта на списание средств и не переводить деньги по умолчанию получателю. 

По словам Павлова, чаще всего проблемы возникают с площадками, которые предлагают доступ к аудио- или видеоконтенту, как легальными, так и пиратскими. «На последних вообще концы найти сложно. Человек указал данные своей банковской карты и попадает на регулярные ежемесячные списания», — пояснил глава ОПИ. Часто все, что могут предложить банки — перевыпуск карты. Финансовые организации ссылаются на то, что они лишь сторонние лица в договоренностях между клиентом и поставщиком.

В Банке России изданию заявили, что изучат предложения общественников. Представители регулятора согласились с тем, что сейчас со стороны провайдеров услуг возможны недобросовестные действия, например «усложнение процедуры отказа от подписки и/или ее подключение без явного волеизъявления клиента». 

Некоторые банки уже сейчас предлагают услуги по отказу от подписок или хотя бы просмотру их реестра. В ЦБ поощряют такую практику. Однако представители крупнейших онлайн-платформ, в частности, МТС и «Мегафона» сочли инициативу ОПИ избыточной, так как отмена подписки у легальных поставщиков услуг легко осуществляется внутри сервиса. Такого же мнения придерживается Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео». По его словам, механизмы отказа от услуг у крупных сетевых ресурсов просты и понятны, а проблемы испытывают очень немногие пользователи. 

Ранее в марте стало известно о готовящемся в Госдуме законопроекте Антона Немкина, согласно которому онлайн-кинотеатры обяжут предупреждать пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Первоначальная версия документа предполагала наличие у такого уведомления «кнопки» моментального отказа от подписки, однако от этой идеи решили отказаться.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Джон Уик 4» вышел на тропу рекордов
Подробнее
«Атмосфера кино» представила ближайшие релизы
Подробнее
Артемий Драгунский экранизирует «Денискины рассказы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» уверенно лидирует
Подробнее
Стали известны лауреаты десятой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Объявлены лауреаты сценарного конкурса «Метод»
Подробнее
Официальная касса России: в прокате произошла очередная смена лидера
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 марта
Подробнее
Кинотеатры могут освободить от выплат авторам саундтреков
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 марта 2023 года
Подробнее
Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге
Подробнее
Ассоциация продюсеров подвела итоги X премии АПКиТ
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2023 году
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» вышла из совместного предприятия с Viasat
Подробнее
Объединенная киносеть выиграла суд у IMAX
Подробнее
«Горький fest» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Крупнейшие западные студии сокращают затраты в 2023 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 20 по 26 марта
Подробнее
Дума приняла федеральный закон о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов
Подробнее
Новым директором по продукту Premier назначен Артем Гришан
Подробнее