Объявлены даты проведения фестиваля «Послание к человеку»

Смотр пройдет в 33-й раз

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» состоится в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября 2023 года.

Отборочная комиссия программной дирекции 33-го МКФ «Послание к человеку» продолжает отбор фильмов до 20 августа 2023 года.

В программе фестиваля – три конкурса: Международный, Национальный и Экспериментальный конкурс In Silico. Ее дополняют тематические внеконкурсные показы, ретроспективы, дискуссии и мастер-классы с профессионалами индустрии на актуальные и важные темы. Показы пройдут в киноцентре «Дом Кино», на киностудии «Лендок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Великан», в «Доме Радио» и на других ключевых киноплощадках города.

Откроет фестиваль в Санкт-Петербурге пресс-конференция с участием членов жюри и Президента Фестиваля Алексея Учителя, а торжественные церемонии Открытия и Закрытия Фестиваля с участием звезд кинематографа и популярных артистов зрители смогут увидеть в онлайн-трансляции.

Жюри фестиваля оценит фильмы в следующих номинациях:

Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм Фестиваля, денежный приз 240 тысяч рублей: присуждает Жюри Международного конкурса

3 Специальных приза Жюри Международного конкурса «Кентавр», денежный приз 80 тысяч рублей к каждому призу: присуждает Жюри Международного конкурса

Специальный приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший документальный фильм Национального конкурса: присуждает Жюри Национального конкурса

Специальный приз жюри «Кентавр» и 30 000 рублей (с пояснительной формулировкой фильму Национального конкурса) присуждает Жюри Национального конкурса

Приз Жюри Экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр», денежный приз 80 тысяч рублей за лучший экспериментальный фильм.



Фото: «Послание к человеку»