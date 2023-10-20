В Санкт-Петербурге открылся кинофестиваль «Послание к человеку»

Смотр продлится до 28 октября

20 октября в Санкт-Петербурге открылся 33-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». Смотр, президентом которого является режиссер Алексей Учитель, избрал своей миссией привлечение зрителя к самому актуальному документальному, игровому, анимационному и экспериментальному кино.

В центре фестивальной программы – три конкурса: международный, национальный и экспериментальный конкурс In Silico. Ежегодно отборочная комиссия получает более 3000 заявок на участие со всех континентов и сотен стран мира, в этом году ей было отобрано 189 картин. В конкурсных программах участие примут 63 картины. Полнометражные документальные работы и короткометражные документальные, игровые и анимационные фильмы наравне борются за Гран-при смотра.

Фильмом открытия «Послания к человеку» в этом году стала новая работа Мишеля Гондри КНИГА РЕШЕНИЙ. Драмеди с Пьер Нинэ в главной роли рассказывает о режиссере с биполярным расстройством, который уверен, что продюсеры его очередного фильма готовы погубить замысел и отстранить постановщика от работы.

Незадолго до показа фильма открытия состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие президент фестиваля Алексей Учитель, председатель Международного жюри – индийский режиссер Чайтанья Тамхане, его коллеги по жюри – актриса Елизавета Боярская и китайский режиссер Хуанг Цзи, креативный продюсер фестиваля, куратор программы «Панорама.doc» и со-куратор Национального конкурса Наталия Пылаева, а также куратор Международного конкурса, куратор программы «Новые голоса», председатель отборочной комиссии Международного конкурса Михаил Ратгауз. Модератором пресс-конференции выступила главный редактор БК Юлия Шампорова.

Дирекция смотра подробно рассказала гостям о предстоящей программе, коснувшись главных тем и тенденций смотра этого года, а также поделилась новостями о том, что эхо «Послания к человеку» пройдет по окончании фестиваля сразу в трех городах России.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится сегодня вечером в Александринском театре.

Среди авторских внеконкурсных программ смотра – «Кино сверхреальности» киноведа и журналиста Андрея Плахова, которая традиционно познакомит зрителей с игровыми новинками года, «Панорама.doc» Алексея Медведева и Наталии Пылаевой, где демонстрируется новое документальное кино, а также «Мастерская» Петра Шепотинника и «Новые голоса» Михаила Ратгауза.

24 октября на «Послании к человеку» состоится Индустриальный день, в рамках которого зрители увидят неигровые премьеры проектов российских онлайн-кинотеатров. Также на это день запланировано проведение круглого стола о развитии производства неигровых фильмов и сериалов во взаимодействии с российскими стриминговыми сервисами. В нем примут участие руководители подразделений и продюсеры крупных российских цифровых платформ, а модератором дискуссии выступит кинообозреватель Сусанна Альперина.

Программа индустриального дня продолжится серией показов «Российское молодое. Продолженное настоящее», состоящей из 11 новых коротких игровых метров совсем молодых российских режиссеров, а завершится еще одним круглым столом – на этот раз кинокритик Лариса Малюкова пообщается с режиссерами, зрителями и представителями киноиндустрии.

Итоги 33-го «Послания к человеку» будут подведены 28 октября. Фильмом закрытия станет драмеди КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой, недавно получившее главный приз на кинофестивале «Маяк».

Фото: пресс-служба фестиваля