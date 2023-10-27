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Фестиваль «Послание к человеку»: программа «Российское молодое. Продолженное настоящее»

Автор: БК

27 октября 2023

Внеконкурсный показ состоялся в рамках Индустриального дня смотра

На фестивале «Послание к человеку» в рамках Индустриального дня состоялся показ внеконкурсной программы «Российское молодое. Продолженное настоящее», посвященной новому отечественному кино.

В нее вошло одиннадцать короткометражных игровых фильмов, сделанных выпускниками различных киношкол страны – ВГИКа, Московской школы нового кино, Мастерской Александра Сокурова и многих других. Кураторы программы сделали акцент на авторских высказываниях: каждый из режиссеров пытается найти место в текущей реальности и определиться со своим отношением к ней.

Среди картин, показанных в Доме радио, «Тонок47» (реж. Егор Лебедев), «Зима летом» (реж. София Котова), «Моя хорошая звезда» (реж. Денис Базовой), «Во сне меня ничто не потревожило» (реж. Геннадий Лебедев), «Шуба» (реж. Евгений Ведров), «Кавказ» (реж. Лика Ятковская, Элина Беликова), «Скорая» (реж. Михаил Нилов), «Кроны нагнетают ветер» (реж. Антон Ермолин), «Выдающиеся дни» (реж. Артур Григорьев), «Че обнимемся?» (реж. Анастасия Кузина) и «Айыы куо» (реж. Айаал Адамов).

Завершилась программа круглым столом про надежды молодого кино и его текущие сложности, который провела критик Лариса Малюкова. В нем приняли участие режиссер и сценарист Марина Разбежкина, директор фонда Александра Сокурова «Пример интонации» Николай Янкин, продюсер Юлия Мишкинене и другие.

Фото: кадр из короткометражного фильма «Кавказ»

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