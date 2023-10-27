Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал лауреатов

Главный приз международного конкурса получил фильм «А родители придут со мной повидаться?»

Названы победители 33-го международного кинофестиваля «Послание к человеку». Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия форума, которая прошла на киностудии «Лендок».

Гран-при за лучший фильм фестиваля в международном конкурсе получила картина «А родители придут со мной повидаться?» Мо Хараве, специальный приз национального конкурса ушел ленте ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Никиты Ефимова, а приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico достался короткометражному фильму «Шанхай весной».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

• Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм – «А родители придут со мной повидаться?», реж. Мо Хараве (Сомали, Австрия, Германия)

• Специальный приз «Кентавр» за лучшую режиссуру – СУМЕРКИ, реж. Владимир Эйснер (Россия, Германия)

• Специальный приз «Кентавр» – ОСКОЛКИ НЕБА, реж. Аднане Барака (Марокко, Франция)

• Специальный приз «Кентавр» – «Сука», реж. Карла Мело Гамперт (Колумбия, Франция)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

• Приз «Кентавр» за лучший фильм Национального конкурса документального кино с формулировкой «За глубокое погружение в предлагаемые обстоятельства» – ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, реж. Никита Ефимов (Россия)

• Приз Жюри «Кентавр» с формулировкой «За честную попытку вглядеться в омут реальности» – «Циркус», реж. Яна Рейнсон (Россия)

• Диплом с формулировкой «За эмоциональность и интимность» – «Мама Америка», реж. Анна Швейгольц (Россия)

• Диплом с формулировкой «За музыкальность, приподнявшую нас над повседневностью» – ЛЕНЕЧКА, реж. Рената Джало (Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС IN SILICO

• Приз «Кентавр» с формулировкой «за лучший экспериментальный фильм, в котором политика пытается инструментализировать тело, а художник возвращает себе субъектность через искусство» – «Шанхай весной», реж. Сюнь Сюнь (Китай)

• Диплом с формулировкой «За фильм-предупреждение о человеке как вечном зрителе-охотнике, виртуозную работу с материалом, его исследование и целостность высказывания» – «Экран», реж. Цай Цайбэй (Китай)

• Диплом с формулировкой «За фильм-напоминание о фиксации катастрофы человеком, впервые взявшим в руки камеру, о хрупкости памяти и возможности чувствовать» – «Полевые цветы», реж. Карла Црнчевич (Хорватия, Испания)

• Приз почетного президента «Послание к человеку» Михаила Литвякова – ХРОНИКА РЕАЛЬНОСТИ, реж. Павел Медведев

• Приз жюри прессы с формулировкой «За соединение традиционного киноповествования с радикальной перформативностью» – ПРИЗНАНИЯ ДОБРОЙ САМАРИТЯНКИ, реж. Пенни Лейн (США)

• Диплом Студенческого жюри «За поэтичность и точность авторского высказывания, вдохновившего своим светом и созерцанием» – «Ахерон», реж. Мануэль Муньос (Испания)

• Приз генерального спонсора – компании «Илим» – ЛЕНЕЧКА, реж. Рената Джало

• Специальный приз от Российского общества «Знание» – КУДА УХОДЯТ ДЕТИ ИЗ ГОРОДА ГАММЕЛЬНА?, реж. Даниэлла Рыбакьян