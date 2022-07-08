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В Твери начались съемки драмы «Правда» Максима Кузнецова

Автор: БК

8 июля 2022

Релиз картины запланирован на осень 2023 года

В Твери стартовали съёмки психологического триллера, драмы ПРАВДА режиссёра Максима Кузнецова.

Сценарий написан Алексеем Камыниным (ХАНДРА), при участии Александра Родионова (МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ Николая Хомерики, ДА И ДА Валерии Гай Германики, ДОЛГАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ Бориса Хлебникова). В главной роли — Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ») и Кирилл Кяро («Эпидемия»). Также в картине снимутся Михаил Тройник, Александра Дроздова, Сергей Муравьев, Семён Барков.  

Женя – единственный, кто знает правду: гибель ребенка была несчастным случаем. Собственно, и погибла девочка почти на его глазах. Только сказать эту правду он никому не смеет. Дело в том, что Женя пару дней назад освободился из тюрьмы, а сестра погибшего ребенка – бывшая девушка Жени, бросившая его… Идеальный обвиняемый. И Женя принимается за сложную, унизительную, опасную операцию по тайному захоронению трупа – но если он сможет дойти до конца в своем обмане, то потеряет себя.

Релиз фильма запланирован на осень следующего года.

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