Объявлена предварительная программа международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Мероприятия пройдут с 28 по 30 ноября
Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» объявил программу презентаций и дискуссий. В этом году мероприятия пройдут с 28 по 30 ноября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания» (зал №4 — большой зал, зал №3 — малый зал).
28 ноября:
10:00 – 18:00 — Регистрация участников
10:15 – 11:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Маркетинг pro. Фестивальная активность как способ продвижения контента «Еще один вдох».
Время уточняется — Презентация компании Ten Letters
Время уточняется — Презентация компании Кинологистика
12:30 – 13:30 (Большой зал) — Презентация компании World Pictures
14:00 – 16:00 (Большой зал) — Презентация компании Global Film
Время уточняется — Презентация услуг кинопоказа
16:40 – 18:00 Презентация компании Экспонента
18:00 (Холл) — Велком-коктейль
18:30 – 20:00 (Большой зал) — Arthouse представляет презентацию и показ фильма-открытия МКиФ «Российский кинобизнес»
29 ноября:
10:00 – 18:00 — Регистрация участников
10:15 – 11:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Маркетинг pro. Контент, кино, досуг, искусство.
Время уточняется — Презентация компании Про:Взгляд
14:00 (Большой зал) — Показ фильма
16:00 (Большой зал) — Презентация компании «Атмосфера кино»
Время уточняется — Фуршет
18:30 - 21:00 (Большой зал) — Показ фильма
30 ноября:
10:00 – 18:00 – Регистрация участников
10:30 – 12:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Кинопрокат «Линия горизонта» 2023. Ведущие эксперты, диалог бизнеса и власти.
12:30 – 14:00 (Большой зал) — Блок презентаций независимых проектов для дистрибьюторов, кинотеатров и медиа #Поиск 2023
14:30 – 16:00 (Большой зал) — Презентация и показ фильма
Время уточнятся — «Сериал в кино»: Презентации премьерных серий оригинального контента цифровых платформ для кинопоказчиков и дистрибьюторов.
Время уточнятся — Мероприятие Закрытия МКиФ «Российский кинобизнес» 22/23