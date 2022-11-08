Объявлена предварительная программа международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

Мероприятия пройдут с 28 по 30 ноября

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» объявил программу презентаций и дискуссий. В этом году мероприятия пройдут с 28 по 30 ноября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания» (зал №4 — большой зал, зал №3 — малый зал).

28 ноября:

10:00 – 18:00 — Регистрация участников

10:15 – 11:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Маркетинг pro. Фестивальная активность как способ продвижения контента «Еще один вдох».

Время уточняется — Презентация компании Ten Letters

Время уточняется — Презентация компании Кинологистика

12:30 – 13:30 (Большой зал) — Презентация компании World Pictures

14:00 – 16:00 (Большой зал) — Презентация компании Global Film

Время уточняется — Презентация услуг кинопоказа

16:40 – 18:00 Презентация компании Экспонента

18:00 (Холл) — Велком-коктейль

18:30 – 20:00 (Большой зал) — Arthouse представляет презентацию и показ фильма-открытия МКиФ «Российский кинобизнес»

29 ноября:

10:00 – 18:00 — Регистрация участников

10:15 – 11:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Маркетинг pro. Контент, кино, досуг, искусство.

Время уточняется — Презентация компании Про:Взгляд

14:00 (Большой зал) — Показ фильма

16:00 (Большой зал) — Презентация компании «Атмосфера кино»

Время уточняется — Фуршет

18:30 - 21:00 (Большой зал) — Показ фильма