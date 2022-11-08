top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Объявлена предварительная программа международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

Объявлена предварительная программа международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

Автор: БК

8 ноября 2022

Мероприятия пройдут с 28 по 30 ноября

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» объявил программу презентаций и дискуссий. В этом году мероприятия пройдут с 28 по 30 ноября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания» (зал №4 — большой зал, зал №3 — малый зал). 

28 ноября:
10:00 – 18:00 — Регистрация участников
10:15 – 11:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Маркетинг pro. Фестивальная активность как способ продвижения контента «Еще один вдох».
Время уточняется — Презентация компании Ten Letters
Время уточняется — Презентация компании Кинологистика
12:30 – 13:30 (Большой зал) — Презентация компании World Pictures
14:00 – 16:00 (Большой зал) — Презентация компании Global Film
Время уточняется — Презентация услуг кинопоказа
16:40 – 18:00 Презентация компании Экспонента
18:00 (Холл) — Велком-коктейль
18:30 – 20:00 (Большой зал) — Arthouse представляет презентацию и показ фильма-открытия МКиФ «Российский кинобизнес»

29 ноября:
10:00 – 18:00 — Регистрация участников
10:15 – 11:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Маркетинг pro. Контент, кино, досуг, искусство.
Время уточняется — Презентация компании Про:Взгляд
14:00 (Большой зал) — Показ фильма
16:00 (Большой зал) — Презентация компании «Атмосфера кино»
Время уточняется — Фуршет
18:30 - 21:00 (Большой зал) — Показ фильма

30 ноября:
10:00 – 18:00 – Регистрация участников
10:30 – 12:30 (Малый зал) — Сквозная дискуссия участников форума. Кинопрокат «Линия горизонта» 2023. Ведущие эксперты, диалог бизнеса и власти.
12:30 – 14:00 (Большой зал) — Блок презентаций независимых проектов для дистрибьюторов, кинотеатров и медиа #Поиск 2023
14:30 – 16:00 (Большой зал) — Презентация и показ фильма
Время уточнятся — «Сериал в кино»: Презентации премьерных серий оригинального контента цифровых платформ для кинопоказчиков и дистрибьюторов.
Время уточнятся — Мероприятие Закрытия МКиФ «Российский кинобизнес» 22/23

Новости Кино TV online

Самое читаемое

ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
ТВ-3 и компания 1-2-3 Production начали прием заявок на участие в новом хоррор-акселераторе
Подробнее
«Кинопоиск» анонсировал обновления библиотеки ноября 2022 года
Подробнее
«Иви» анонсировал новинки ноября 2022 года
Подробнее
Совет Федерации может создать реестр недружественных правообладателей
Подробнее
Kion презентовал новинки ноября 2022 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сердце пармы» и «Либерея» вновь на вершине чарта
Подробнее
Sony Pictures отказалась от идеи полного ухода из России
Подробнее
«Яндекс» представил финансовый отчет за третий квартал 2022 года
Подробнее
Megogo начал возвращать деньги пользователей за замороженные подписки
Подробнее
Число подписчиков Paramount+ выросло до 46 млн домохозяйств
Подробнее
Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» получил новую дату проката
Подробнее
Прибыль Sony Pictures по итогам третьего квартала 2022 года составила $202 млн
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» четвертую неделю подряд лидирует в прокате
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 ноября 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Петр I» опередил всех
Подробнее
В доходах IMAX растет доля сборов хитов из Индии и других стран
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 ноября
Подробнее
Plan B ведет переговоры о сделке с французской медиагруппой Mediawan
Подробнее
Касса четверга: «Любовники» забирают бронзу на старте
Подробнее