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Объявлена предварительная программа международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 23/24»

Автор: БК

11 октября 2023

Мероприятия пройдут с 27 по 29 ноября

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 23/24» объявил предварительную программу презентаций и дискуссий. В этом году мероприятие пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство» с 27 по 29 ноября.

27 ноября
10:00–18:00 (Фойе Малого зала, 1 этаж) – Регистрация участников
10:30–13:00 (Лекторий 1-2, 2 этаж) – ТехПро: Мероприятие Генерального технического партнера кинорынка Азия Синема. Информация уточняется
Время уточняется (Малый зал, 1 этаж) – #Поиск. Программа независимого киноконтента для дистрибьюторов, онлайн-платформ и медиа
13:00–13:30 (Лекторий 1-2, 2 этаж) – Кофе-брейк
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Показ фильма. Информация уточняется
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Блок презентаций независимых компаний
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Показ фильма. Информация уточняется
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация компании «НМГ Кинопрокат»
Время уточняется («Пандора-холл», 1 и 2 этаж) – Фуршет
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Показ фильма. Информация уточняется

28 ноября
10:00–18:00 (Фойе Малого зала, 1 этаж) – Регистрация участников
10:30–12:00 (Малый зал, 1 этаж) – Деловая программа: «Российский кинобизнес 2024. Вопросы-ответы», при поддержке «Кино-Театр». Информация уточняется
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация «Мировые тренды кинопоказа». Информация уточняется
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация компании «Экспонента»
Время уточняется (Малый зал, 1 этаж) – Презентация проектов
Время уточняется Большой зал, 2 этаж Презентация Global Film
Время уточняется («Пандора-холл», 1 и 2 этаж) – Фуршет
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация компании «Атмосфера кино»
Время уточняется («Пандора-холл», 1 и 2 этаж) – Фуршет
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация компании «Атмосфера кино»

29 ноября
10:00–18:00 (Фойе Малого зала, 1 этаж) – Регистрация участников
10:30–11:00 (Фойе Малого зала, 1 этаж) – Регистрация участников «Инвестиции в кино». Секция МКиФ «Российский кинобизнес»
10:30–12:00 (Фойе Малого зала, 1 этаж) – Кофе-брейк
11:00–13:00 (Малый зал, 1 этаж) – «Инвестиции в кино»: Аналитика индустрии кинопроката; Юридический блок
13:30–14:30 (Малый зал, 1 этаж) – Контент-девелопмент; Дискуссия: привлечение инвестиции в кино
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация. Информация уточняется
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация компании «Наше кино»
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация компании «КарроПрокат»
Время уточняется (Большой зал, 2 этаж) – Презентация компании Capella Film

Фото: официальный сайт «Российский кинобизнес»

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