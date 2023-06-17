Что смотреть в июне на Start

Турецкие сериалы, новый сезон «Двух холмов» и док о Брижит Бардо

В июне на Start состоялась премьера второго сезона комедийной антиутопии «Два холма», ставшей хитом онлайн-кинотеатра в 2022 году. Поклонников сериала «Жить жизнь» ждет приятный сюрприз – фильм о съемках сериала-манипуляции. Также эксклюзивно на Start уже доступны все серии документального проекта «MONEYпуляторы» о жертвах брачных аферистов.

В июне продолжили выходить новые серии остросюжетного детектива «Кошка», зрителям стал доступен финал сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», байопика «Брижит Бардо: искусство жить» и документального проекта о съемках космической драмы – «Вызов. О фильме, покорившем космос».

Любителей турецких сериалов ждут свежие серии проектов «Зимородок» и «Красивее, чем ты».

Смотрите в июне:

«Два холма», комедийная антиутопия (реж. Дмитрий Грибанов)

В новом сезоне спокойствие идеально устроенного женского мира вновь оказывается под угрозой. Новая мэрка Двух холмов Елена Зоевна (Анна Снаткина) решает раз и навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг – в плодородные земли Полесья. Но хранители ценностей старого мира не готовы покинуть свои территории. Их сопротивление приводит обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем Рада (Пелагея Невзорова) и Гера (Никита Кологривый) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и непонятны Раде.

«Кошка», детектив, драма (реж. Карен Оганесян), новые серии 1, 8, 15, 22, 29 июня

В городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Что, если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина (Анастасия Тодореску) по прозвищу Кошка, совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети – часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем острее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.

«Вызов. О фильме, покорившем космос», сериал о съемках фильма (прод. А. и Ю. Волгины)

Когда Клим Шипенко начал мечтать о космосе? Кому пришла в голову идея снять кино на околоземной орбите? Сколько часов подготовки и тренировок понадобилось Юлии Пересильд, чтобы отправиться на космическую станцию и убедительно играть торакального хирурга? И почему в невесомости актриса чувствовала себя особенно красивой? Обо всем, что зрители не смогут увидеть в кинотеатре, о работе десятков специалистов за кадром, о сложностях, которые пришлось преодолеть создателям ВЫЗОВА, – в документальном проекте только на Start.

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», комедия (реж. Михаил Поляков)

Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять, существует ли женская дружба, Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню. В восьми сериях зрители услышат еще больше фирменных квартетовских афоризмов, увидят новые трогательные повороты истории, а также Дмитрия Нагиева, Гарика Харламова, Екатерину Варнаву, Максима Виторгана и других друзей «Квартета И».

«Брижит Бардо: искусство жить», драма, биография (реж. Кр. и Д. Томпсон)

Французский сериал посвящен началу карьеры Брижит Бардо – с 1949 года, когда она впервые появилась на обложке журнала, до рождения сына в 1960 году. Девушка из хорошей семьи, Брижит получила мировую известность после фильма И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ и столкнулась с кризисом: став кумиром миллионов, она была вынуждена искать свое истинное «я» в лучах славы и под прицелами фотообъективов. Идеи и образ жизни Бардо опередили свое время, их поймут только через десять лет – после майской революции 1968 года.

КАК «ЖИТЬ ЖИЗНЬ»? фильм о съемках сериала «Жить жизнь» (реж. Артем Аксененко)

Как Даниил Воробьев трансформировал своего персонажа? Верит ли Владислав Ценев в дружбу между мужчиной и женщиной? В каких нарядах Любови Аксеновой понравилось сниматься больше всего? Какую отсылку оставил в одном из кадров Евгений Шварц и при чем тут закат эпохи Возрождения? В фильме о съемках сериала «Жить жизнь» создатели проекта ответят на эти вопросы и поделятся своими историями о том, как манипуляции мешают здоровым отношениям и искренним чувствам.

«MONEYпуляторы», документальный сериал (реж. Никита Снегов)

Четыре одинокие россиянки, которые попались в ловушку романтических аферистов и отдали «любимым» все свои сбережения, набрались смелости и поделились своими историями. Глубокое одиночество и страх быть отверженными, отчаянное желание любви и готовность сделать все, чтобы не упустить надежду на счастье, подтолкнуло героинь сериала прямо в лапы аферистов. Чтобы втереться в доверие, один представлялся генералом спецслужб, другой одаривал «бриллиантами», а третий предложил открыть совместный бизнес. Жертвы из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода и Берлина долго молчали, боясь не только рассказывать другим, но даже признаться самим себе в том, что оказались обманутыми.

«Зимородок», драма, мелодрама (реж. Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт)

Турецкая драма, которая соревнуется за рейтинги с хитом «Постучись в мою дверь». Влиятельный бизнесмен Халис огорчен поведением избалованных наследников. После очередной неприятности с внуком Феритом чаша терпения переполнена. Дед уверен, что исправить парня может лишь одно – крепкий брак. Окончательный выбор падает на скромную и умную Сейран, хотя в жены предназначалась ее сестра Суна. Но семьи жениха и невесты скрывают так много секретов – суждено ли свадьбе состояться?

ЛЮБОВНЫЕ ШТУЧКИ, мелодрама, комедия (реж. Аника Деккер)

У актера Марвина Боша миллионы поклонников, но о нем самом никто ничего не знает. Накануне премьеры нового фильма скрытный артист соглашается пообщаться со звездой журналистики Беттиной Бамбергер. Марвин ставит лишь одно условие – никаких вопросов о личном, однако охотница за сенсациями нарушает договор. Артист сбегает с интервью, но Беттина не собирается оставлять его в покое. Пока папарацци города разыскивают Боша, тот забредает в крошечный театр. Недолгий визит в варьете уничтожит репутацию актера, но подарит возможность победить демонов прошлого.

«Портрет убийцы», криминал, триллер, драма (реж. Алексис Дюран Бролт), 2-й сезон

Продолжение истории Эвы Гаранс – талантливой художницы и проницательного психолога. Она рисует реалистичные портреты-фотороботы и может разговорить даже самого закрытого человека. Гаранс работает в следственном отделе, который находится в бывшем морге, и специализируется на сложных и старых делах. Во время очередного расследования Эве приходится вспомнить прежние травмы, о которых она мечтала забыть.

«Дом, в котором ты родился – твоя судьба», драма (реж. Чагры Байрак, Мурат Ёзтюрк)

Юная Зейнеп из бедной семьи получает шанс на лучшее будущее, когда ее удочеряют богатые люди. Через годы взрослая героиня встречает свою родную маму и пытается понять, где ее настоящий дом.

СЧАСТЬЕ, драма (реж. Аскар Узабаев)

История многолетнего и порочного круга домашнего насилия и нелюбви, из которой пытаются выбраться герои. Муж, жена и их взрослая дочь продемонстрируют всю боль и тяжесть бытового насилия, судьбу жертвы, которая превращается в палача.

«Дело Грегори», криминал, драма (реж. Кристоф Ламотт, Бенуа Шамайар)

В центре сюжета – реальная история, посвященная одному из самых громких преступлений во Франции. 16 октября 1984 года пропал четырехлетний Грегори Вильмен. Вскоре его тело нашли связанным в реке. Сериал покажет все, что известно о «деле Грегори», в котором не могут поставить точку более 30 лет.

«Три кота», мультсериал (реж. Алексей Горбунов), 4-й сезон

«Три кота» – история о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех маленьких любознательных котят Коржика, Компота и Карамельки. В их большой семье жизнь никогда не стоит на месте: вместе они учатся выражать эмоции, поддерживать друг друга и находить выход из любой, даже непростой на первый взгляд ситуации при помощи фантазии и родительского совета.

«Красивее, чем ты», драма, мелодрама, комедия (автор идеи и сценарист Айше Унер Кутлу)

Молодая врач-дерматолог Эфсун живет и работает в маленьком турецком селе. Неожиданно объявляется ее мать, которая много лет назад бросила семью. Зная о золотых руках дочери, властная Первин вынуждает девушку возглавить клинику пластической хирургии в Стамбуле. Делить должность придется с Эмиром – лучшим специалистом города и известным ловеласом. Сможет ли Эфсун освоиться на новом месте и найти не только призвание, но и настоящую любовь?

Фото: кадр из сериала «Два холма», онлайн-кинотеатр Start