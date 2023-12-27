Гильдия киноведов и кинокритиков СК России назвала лауреатов своей премии

Приз за лучший игровой фильм получила драма Александра Велединского 1993

25 декабря в Белом зале Центрального Дома кино прошла Третья торжественная церемония награждения лауреатов Премии Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России за 2023 год.