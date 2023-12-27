Гильдия киноведов и кинокритиков СК России назвала лауреатов своей премии
Приз за лучший игровой фильм получила драма Александра Велединского 1993
25 декабря в Белом зале Центрального Дома кино прошла Третья торжественная церемония награждения лауреатов Премии Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России за 2023 год.
Приз за лучший игровой фильм получила драма Александра Велединского 1993, лучшей неигровой картиной стал МОЙ МАСТЕР КЛАСС Сергея Зайцева, а лучшей анимационной лентой – СВЕТЛЫЕ ДУШИ Анастасии Жакулиной.
Полный список лауреатов
• Лучший игровой фильм – 1993, реж. Александр Велединский
• Лучший неигровой фильм – МОЙ МАСТЕР КЛАСС, реж. Сергей Зайцев
• Лучший анимационный фильм – СВЕТЛЫЕ ДУШИ, реж. Анастасия Жакулина
• Лучший анимационный студенческий фильм – «Визионер», реж. Всеволод Булавкин
• Режиссер года – Александр Велединский (1993)
• Новая волна (лучший сценарий) – Екатерина Тирдатова (ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ)
• Яркое визуальное решение (лучший оператор) – Шандор Беркеши (ТУМАН)
• Яркое визуальное решение (лучший художник) – Ольга Хлебникова (СНЕГИРЬ)
• Актер года – актерский ансамбль фильма КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ (Виктория Толстоганова, Маша Лобанова, Анна Шепелева)
• Шум и ярость (звук, музыка) – композитор Моисей Кобяков (НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА)
• Лучший дебют – КРАЙ НАДЛОМЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина
• Кино о кино – АНАТОЛИЙ ГРЕБНЕВ. ДНЕВНИК НЕ СОВСЕМ ПОСЛЕДНЕГО СЦЕНАРИСТА, реж. Кирилл Захаров, автор Андрей Шемякин
• Приз оргкомитета – «Созвездие Петра Чардынина», реж. Светлана Старостина
• Специальный приз «За поиск киноязыка, органичное совмещение кино и театра, оригинальность звукового решения и яркий визуальный ряд» – РУССКИЙ КРЕСТ, реж. Эдуард Бояков, Петр Зеленов
• Специальный диплом оргкомитета «За любовь» – Игорю Вернику за роль в фильме ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (реж. Светлана Проскурина)
• Специальный диплом «За создание образа героя нашего времени» – Сергею Пускепалису (посмертно)