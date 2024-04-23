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Стала известна новая дата вручения второй премии Художественного театра

Автор: БК

23 апреля 2024

Она пройдет 22 мая на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова

Премия Художественного театра, направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, назвала новую дату проведения – она состоится 22 мая на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.

В шорт-лист в категории «Кино» вошли Дарья Коныжева (за роль Тани в драме СВЕТ), Рузиль Минекаев (за роль Марата Суворова в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Артем Ляшенко (за сценарий драмы «Плейлист волонтера»).

Победителей в основных номинациях определит жюри, состав которого в этом году расширен до трех человек: так, например, в кинематографической категории лауреата выберут Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Игорь Гринякин.

Напомним, что церемония награждения лауреатов второй премии должна была состоятся в Международный день театра, 27 марта, однако мероприятие было перенесено из-за трагических событий в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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