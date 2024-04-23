Стала известна новая дата вручения второй премии Художественного театра
Она пройдет 22 мая на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
Премия Художественного театра, направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, назвала новую дату проведения – она состоится 22 мая на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.
В шорт-лист в категории «Кино» вошли Дарья Коныжева (за роль Тани в драме СВЕТ), Рузиль Минекаев (за роль Марата Суворова в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Артем Ляшенко (за сценарий драмы «Плейлист волонтера»).
Победителей в основных номинациях определит жюри, состав которого в этом году расширен до трех человек: так, например, в кинематографической категории лауреата выберут Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Игорь Гринякин.
Напомним, что церемония награждения лауреатов второй премии должна была состоятся в Международный день театра, 27 марта, однако мероприятие было перенесено из-за трагических событий в концертном зале «Крокус Сити Холл».