Premier представил обновления библиотеки в августе

Эксклюзивные проекты

Сериал «Короче»

Второй сезон комедийных скетчей продолжает рассказывать о том, о чем тридцатилетние предпочитают молчать, но теперь в сериале появляется и женский взгляд. И герой, и героиня находятся на новом этапе жизни под названием «серьезные отношения», в котором есть место романтическим домашним вечерам, ссорам, ревности, изменам и расставаниям. В проекте Ильи Фарфеля сыграли Борис Дергачев, Дария Гомес, Назар Сафонов, Александр Якин, Константин Шелягин и другие.

Шоу «Соболев тут»

Описание: Развлекательное тревел-шоу, в котором комик Илья Соболев путешествует по городам России и вместе с местными жителями исследует небанальные места. Отпустить на волю раненого могильника, получить магическую защиту от монаха-отшельника, поймать огромного сома на пенопласт — в каждом городе для Соболева приготовили увлекательные приключения. В завершение каждого выпуска Илья будет выступать со стендап-концертом и импровизацией со зрителями. Ведущий — Илья Соболев.

Коэксклюзивные проекты

БЕНДЕР: НАЧАЛО

Предыстория «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым в роли Остапа Бендера. Россия, 1919 год. Юный идеалист Ося знакомится с турецким аферистом Ибрагимом Бендером, который подбивает его на хитроумную авантюру: мошенник предлагает похитить царскую реликвию. За драгоценным жезлом уже ведут охоту безжалостные бандиты и белые офицеры, но сообщники не унывают. Осе предстоит многому научиться у Ибрагима: его лести и обаянию, деликатному обману, навыкам соблазнения и грубой силе. Но тут его угораздило влюбиться в самую чистую и невинную девушку города, а потом еще и в роковую иностранную красотку... Так складывается портрет легендарного комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ

Ибрагим Бендер и Остап Задунайский продолжают охоту за золотом Российской империи. Продолжение приключенческой комедии о становлении знаменитого афериста из произведений Ильфа и Петрова. Бесценный жезл ускользает из рук подельников и попадает к Нестору Махно. Он убежден, что в округе спрятаны и другие драгоценные реликвии, и ввязывается в погоню за мифическими сокровищами. Осе вместе со своим наставником предстоит превзойти себя, чтобы не угодить в ловушку и добыть жезл. А заодно и восстановить доверие прекрасной девушки, которая разочаровалась в Осе и собирается выйти замуж за другого...

Новые сезоны сериалов

«Патриот»

Саня Кучин возвращается из Академии ФСБ в родной город на каникулы вместе с товарищем по учебе Айзой. Он верит в дружбу между мужчиной и женщиной, а вот его жена Катя просто в бешенстве и хочет избавиться от нежданного «товарища». Вдобавок на плечи Сани сваливаются заботы о магазине, хозяин которого попал в больничку. Патриот вернулся, и он остается за главного, чтобы навести порядок в родном городе. В проекте сыграли Айсулу Азимбаева, Антон Риваль, Юлианна Михневич, Григорий Дудник, Валентина Лукащук, Галина Петрова и другие.

«Солдатки»

Продолжение российского реалити-шоу, где команда молодых девушек пробует пройти настоящую армейскую службу.

«Маньячелло»

Комедийный сериал с элементами черного юмора о маньяке Тимофее из села Сосновки. Начитанность, жесткое воспитание и обостренное чувство справедливости наложили отпечаток на Тимофея, и теперь он совершает убийства, оформляя места преступлений в виде иллюстраций к литературным произведениям русских классиков. Местные полицейские-невежды видят в этом лишь бытовуху и заурядный криминал, а творческая натура доморощенного маньяка страдает от непонимания. Все меняется, когда в Сосновку приезжает следователь из города Ольга — красивая девушка с синдромом отличницы. Она сразу усматривает литературную подоплеку в преступлениях, но сталкивается со стеной непонимания и сексизмом со стороны начальства. А Тимофей, чтобы произвести впечатление на Ольгу, начинает совершать все более изощренные убийства одно за другим. В проекте сняли Владимир Барташевич, Ася Касьянова, Татьяна Вологдина, Владимир Ширапов, Жаргал Бадмацыренов и Вадим Гусевский.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий