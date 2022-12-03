Premier анонсировал новинки библиотеки декабря 2022 года

Оригинальные сериалы, кинопремьеры и многое другое

«Я слежу за тобой» (ориджиналс)

Молодой и ретивый опер Титов невольно срывает операцию отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Случайно он ранит одного из сотрудников «наружки» Шухера, а его напарника доводит до увольнения. В наказание за провал операции Титова переводят в ОПУ – оперативно поисковое отделение, «наружку», и назначают напарником Шухера. Он – профессионал своего дела и все делает как по учебнику, чего не скажешь о Титове. Волею случая, типичные антагонисты по характеру и образу жизни вынуждены находиться бок о бок почти 24 часа в сутки. Поэтому каждое наружное наблюдение напарников превращается в кавалькаду событий, в результате которых раскрывается преступление. Режиссер: Леонид Гардаш. В ролях: Илья Ильиных, Тимофей Трибунцев, Ирина Вербицкая, Михаил Трясоруков и другие.

ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (эксклюзив)

Документально-игровой проект о последнем царе и первом императоре России Петре I. Эпоха его правления неоднократно описывалась в книгах и учебниках, но никто еще не пытался изучить его личность, понять мотивы, оценить эффективность и сложность решений. Был ли это гениальный визионер, изменивший ход истории, или, напротив, он сам стал результатом наступившего времени неизбежных перемен? В ролях: Алексей Лукин, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова.

«Зема. Новогодняя серия» (ориджиналс)

Специальный новогодний выпуск популярного сериала «Зема» о друзьях из Пензы, которые попадают в разные приключения. Комедийный веб-сериал рассказывает о ценностях четких пацанов. В канун Нового года Зема встречает в торговом центре Милу – девушку, с которой главный герой никак не может завязать отношения. В ТЦ Мила вешает на праздничную елку открытку со своим желанием. Вот он – шанс Земы. Если он исполнит желание Милы, в Новом Году их отношения наконец наладятся, – думает герой. Он крадет записку и читает ее вместе с друзьями. Метафорическое желание Милы парни понимают по-своему и начинают воплощать его в жизнь так, как умеют. Режиссер: Вадим Валлиулин. Актеры: Семен Молоканов, Мила Сайфутдинова, Артем Бординов, Денис Сундуков и другие.

«Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх» (ориджиналс)

Специальная серия, в которой герои «Ресторана по понятиям» и «Бедного олигарха» встретятся, чтобы организовать свадьбу. По сюжету, события происходят после окончания первого сезона «Ресторана», но до начала событий первого сезона проекта «Бедный олигарх». Герои «Ресторана по понятиям» будут отвечать за угощения на свадьбе в доме олигарха в Лондоне. Там они столкнутся с множеством курьезных ситуаций, порожденных разницей менталитетов двух стран. Чем обернется их сотрудничество и какие трудности героям предстоит решить – смотрите в специальной серии. В ролях: Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Владимир Сычев, Владимир Вдовиченков и другие.

«Жуки – 3» (эксклюзив)

Продолжение комедийного сериала о московских компьютерных гениях, которые вынуждены проходить альтернативную службу в глухой деревне Жуки. Главные герои Никита, Денис и Артемий создают мобильное приложение, которое уже успело заинтересовать инвесторов. Однако в далекой от цивилизации деревне их работа усложняется не только перебоями с интернетом, но постоянными нелепыми ситуациями. В третьем сезоне создатели сериала обещают множество экшн-сцен и еще больше трюков: герои будут тонуть, гореть, попадать в автомобильные аварии, массовые драки и даже летать на воздушном шаре. Режиссер: Максим Пешков. В ролях: Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин.

УМНАЯ МАША (ко-эксклюзив)

Кому не хочется понравиться родственникам возлюбленного? Однако чаще всего знакомство второй половинки с родителями становится настоящим испытанием, и родители возлюбленного придирчиво оценивают его выбор. В такую ситуацию попала и главная героиня комедии Маша – эффектная блондинка, которая, к большому сожалению родителей возлюбленного, не блещет высоким интеллектом. Чтобы впечатлить семью любимого Маша решается на отчаянный шаг – она соглашается участвовать в эксперименте по вживлению чипа, на который загружено множество ценной информации. Режиссёр: Андрей Никифоров. В ролях: Артём Ткаченко, Ольга Рыжкова, Настасья Самбурская, Алексей Кортнев, Мария Шукшина, Владислав Егоров.

НАКАНУНЕ (ко-эксклюзив)

Главной героине фильма Анне тридцать шесть лет. Она зарабатывает разведением собак и встречается с женатым мужчиной Олегом, у которого есть 16-летний сын Максим. Парень в курсе отношений отца и тайно ненавидит Анну, с которой хочет расквитаться за обман матери. Максим преследует Анну, следит за ней и вскоре решается пойти на крайние меры – он покупает пистолет. Режиссер: Алиса Ерохина. Актеры: Дарья Екамасова, Артём Яковлев, Анна Гарагуля, Владимир Селезнёв.

ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (ко-эксклюзив)

Библиотека Ивана Грозного – старинная легенда, о существовании которой спорят историки не одну сотню лет. Уникальная коллекция книг была безвозвратно утеряна, и ученые до сих пор гадают, что именно могло с ней случиться и возможно ли ее найти. Главный герой Илья по случайности становится обладателем древнего оклада. Вскоре за ним начинают охотиться влиятельные люди, которые знают истинную ценность предмета: она является частью знаменитой библиотеки Ивана Грозного и ключом к разгадке ее тайны. Помочь Илье спрятать оклад и найти загадочную коллекцию вызывается новый знакомый (его в фильме сыграл Алексей Серебряков) и филолог Арина. Режиссер: Глеб Орлов. В ролях: Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артём Ткаченко, Сергей Газаров.

ЗВЕЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ (ко-эксклюзив)

Александрина живет вместе в мамой в приморском городке и мечтает стать музыкантом – как папа. Правда отец девочки Гена так и не стал известным, хотя пожертвовал ради карьеры семьей. Он скитается по небольшим городам, выступает на улице и продает кофе из фудтрака. Александрина оказывается удачливее отца – ей выпадает шанс попасть на прослушивание в Москве. Однако до столицы не так просто добраться, и мама девочки готова отказаться от этой затеи, как от невыполнимой. Внезапно на помощь приходит Гена, он решает помочь дочери и отвезти ее в Москву. Так начинается трогательное приключение двух родных, но совершенно чужих людей. Режиссер: Филипп Абрютин. В ролях: Елизавета Бугулова, Анастасия Абаджиди, Иван Соловьёв, Ирина Демидкина, Алёна Чехова.

ПЕСНИ ЛЕТА (ко-эксклюзив)

В далеком якутском алаасе живет у леса одинокий старик и занимается самогоноварением. Его дом – балаган, в котором постоянно случаются необычные и удивительные вещи. В одно лето к старику на каникулы приезжает его внук-подросток, ребенок цивилизации, который ожидает от поездки только скуки. Но в необычном жилище деда он начинает сталкиваться с разными необъяснимыми событиями: то таинственно появится и так же исчезнет незнакомец, то в старом гнезде без птицы окажутся яйца. Череда таких странных событий сделает лето внука незабываемым. Режиссер: Дмитрий Давыдов. В ролях: Николай Солдатов, Ким Новиков, Дмитрий Юрченко, Елена Егорова.

ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ (ко-эксклюзив)

Мрачный и холодный триллер о матери, которая бьется с бесчувственной системой за возможность самостоятельно воспитывать сына, видеться с ним и общаться. По сюжету, русская эмигрантка, живущая в Скандинавии, отправляет сына в школу – и в один из дней он не возвращается. Пытаясь найти ребенка она оказывается в тупике: по неизвестной ей причине мальчика определили в приют из-за решения ювенальной юстиции. Доказать властям, что она – хорошая мать оказывается невозможно, поскольку у государства свои взгляды на это понятие. Режиссер: Наталья Назарова. В ролях: Иван Янковский, Светлана Чуйкина, Владимир Левченко, Андрей Титченко.

КОРАБЛЬ В ПУСАН (ко-эксклюзив)

В порт города Пусан с Филиппин должны доставить секретный груз. Даже спецназ, охраняющий этот объект, не знает, что находится на корабле на самом деле. Для прикрытия целью плавания называют доставку особо опасных преступников, который также размещают на корабле – но лишь для того, чтобы скрыть настоящий груз. Пользуясь случаем, заключенные решают захватить судно и добраться до скрытой, а значит ценной вещи. Однако оказывается, что на корабле есть сила страшнее заключенных и сильнее спецназа. Чтобы добраться в Пусан живыми охранникам и преступникам придется объединиться против ужасающей угрозы. Режиссер: Ким Хонсон.

ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (ко-эксклюзив)

Продолжение комедийного фильма о Гене, который, решив развестись с женой, отправляется в путешествие за своей мечтой – он хочет выступать в стендапе. Компанию в путешествии ему составляла девушка легкого поведения Милана. Гена исполнил свою мечту, Милана стала его женой и, кажется, наконец наступило их «долго и счастливо». Однако брак Гены и Миланы начинает рушиться из-за разногласий в работе и тогда Гена решает исполнить давнюю мечту жены – чтобы спасти новую семью. В ролях: Александр Робак, Агата Муцениеце, Ирина Безряднова, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару.