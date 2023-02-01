Premier представил премьеры февраля 2023 года

«Сама дура – 3», документальный проект и зарубежные релизы

В феврале — «Сама дура – 3» (ориджиналс)

Подростковый сериал о двух сестрах: незрячей Маше и бунтарке Крис. Маша, несмотря на ограниченные возможности, уверенная и знающая себе цену девушка, живущая полной жизнью. Она увлекается пением, встречается с мальчиками и познает мир. А еще – открыто пользуется тем, что родители готовы исполнить любые ее капризы. Режиссер: Анна Зайцева. В ролях: Елизавета Ищенко, Полина Гухман, Екатерина Строгова, Сергей Сафронов.

В феврале — «Дурдом» (ориджиналс)

Коммунальные квартиры в России постепенно уходят в историю, забирая с собой настоящие бытовые войны, где в ход шли любые средства. Но главным героям «Дурдома» придется вновь столкнутся с проблемой общей кухни, ведь их обманули мошенники – с особой жестокостью, учитывая обстоятельства. Несколько разных семей наконец смогли купить дом мечты: огромный, но по очень выгодной цене. На радостях они не стали внимательно читать договор и узнавать о подробностях сделки. При переезде они понимают, что в доме у них есть соседи – еще несколько невнимательных семей, которые прельстились выгодными условиями. У всех жильцов – равные права на владения домом, вот только как разделить новую жилплощадь? Режиссер: Евгений Пузыревский. В ролях: Дмитрий Лысенков, Анна Котова-Дерябина, Роман Курцын, Денис Косяков.

В феврале — «Патриот – 3»

Продолжение комедийного сериала о принципиальном парне Сане Кучине, который возвращается в родной городок после службы в спецназе. Жителей городка Саня находит в плачевном состоянии – бандитизм, коррупция, пьянство. Саня решает исправить ситуацию, но делает это по-своему, довольно радикальными методами. Во втором сезоне Саня попал в Академию ФСБ в Москве, женился на давно влюбленной в него Кате. Однако вскоре Саня понимает, что со свадьбой поторопился и все еще питает чувства к Лене, не ответившей взаимностью. Режиссер: Николай Бурлак. В ролях: Антон Жижин, Алексей Базанов, Анастасия Талызина.

В феврале — «Сироты» (ориджиналс Premier.Doc)

Документальный фильм о жизни выпускников коррекционного интерната. По закону, после совершеннолетия им полагается собственное жилье – ребята получили квартиру в Новой Москве и отправились в свободное плавание. Они не научились быть взрослыми, хотя и живут такой жизнью. У них уже есть серьезные вредные привычки, подрастающие дети, но нет понимания, что делать дальше и где найти деньги на жизнь. Взрослые дети пытаются разобраться в себе и жизни вокруг, одновременно совершая множество ошибок. Режиссер: Алексей Суховей.

С 3 февраля — «Сеструха» (эксклюзив)

Родственники бывают очень разными. Вот родная сестра владельца гламурного столичного клуба – тюремный надзиратель из глубинки. Но когда у брата начинаются трудности и он попадает в тюрьму, он может рассчитывать только на помощь родни – и она оказывается рядом. Простая русская женщина, далекая от жизни гламурной Москвы, становится управляющей модного клуба – и наводит там свои порядки.

Со 2 февраля — ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (ко-эксклюзив)

Мама двух непоседливых братьев Чука и Гека работает в Москве и выступает на сцене. Отец – на далеком Севере, в тайге. Под Новый год отец приглашал семью приехать, но внезапно ему пришлось отменить свое приглашение. Он отправил семье телеграмму, которую дети решили не передавать маме – ведь тогда поездка сорвется, и они еще долго не увидят отца. Ничего не подозревающая мама отправляется с детьми к далекой станции Тайга, где пассажиры обычно не выходят из поезда. Не увидев мужа, она понимает, что дети устроили очередную шалость. Близится новогодняя ночь, а мать с тремя непослушными детьми находится посреди тайги. Они отправляются на поиски отца – в далекое путешествие, где будут и необычные встречи, и волшебство, и настоящее новогоднее чудо. Режиссер: Александр Котт. В ролях: Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь, Андрей Андреев, Юрий Степанов.

С 8 февраля — «Омут» (ко-эксклюзив)

Фолк-хоррор о том, чего стоит избегать в попытках разобраться в себе. Главная героиня Люба оказалась на грани нервного срыва – ее брак рушится, но она никак не может найти силы уйти от эгоистичного мужа. Разобраться с проблемами она решает необычным, но популярным в современном мире способом – отправиться на ретрит. В российской глубинке некие люди, называющие себя шаманами, проводят обряды и приглашают запутавшихся в себе людей довериться их дару. Оказавшись в общине шаманов Люба начинает видеть странные образы и постепенно сходить с ума – то ли от того, что делают «целители», то ли из-за внутренних переживаний и проблем. Режиссер: Денис Крючков. В ролях: Вячеслав Чепурченко, Вольфганг Черни, Екатерина Соломатина, Виктория Скицкая.

С 9 февраля — ДЕТЕКТИВ ДИ: ЧЕТЫРЕ НЕБЕСНЫХ ЦАРЯ (ко-эксклюзив)

Новая серия приключенческого китайского фильма о Детективе Ди – восточный Эркюль Пуаро или Шерлок Холмс, который не только распутывает самые сложные загадки, но и прекрасно сражается на катане. В новом фильме Детектив Ди получает от императора могущественный артефакт – Жезл укрощения драконов. Императрица недовольна таким подарком, она уверена, что Детектив Ди с помощью Жезла ослабит или вовсе отнимет власть императора. Она начинает настоящую охоту за главным героем. Режиссер: Цуй Харк. В ролях: Марк Чао, Карина Лау, Кенни Линь, Сандра Ма.

С 9 февраля — ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ (ко-эксклюзив)

Фильм рассказывает об одном из опасных сообществ, в которые детей заманивали через соцсети. Главный герой – подросток, ученик школы в небольшом городе. В поисках своего места в жизни он попадает в тайное сообщество, которое набирает детей через интернет. Участники сообщества должны доказать, что они особенные. Для этого им предлагаются испытания: сначала мелкое хулиганство, вроде граффити, но потом задания вынуждают подростков переступать все новые черты дозволенного. В конце концов главному герою «задают» убийство. Режиссер: Мария Тумова. В ролях: Виктория Толстоганова, Евгений Кунцевич, Зоя Мансурова, Владислав Ходосевич.

В 3 феврале — БЕЛАЯ ЗМЕЯ (ко-эксклюзив)

Китайский анимационный фильм о волшебнице по имени Белая Змея, которая борется с колдуном. По сюжету, девушка уже много лет находится в забвении, пытаясь понять, откуда взялось чувство пустоты в ее душе. Однажды она встречает простого юношу, который решается помочь ей разгадать тайну. Вместе они узнают, что 500 лет назад Белая Змея проиграла злому колдуну в битве, и он забрал сущности всех змей Поднебесной. Теперь они должны разыскать злодея и вернуть магическую силу. Режиссер: Амп Вон, Чжао Цзи.

С 1 февраля — «Падающая звезда»

О Хан Бель — успешная пиарщица, руководитель отдела развлекательного агентства. Ее работа заключается в сохранении репутации звезд: девушка «подчищает» за ними грязь. удаляет провокационные статьи, налаживает взаимоотношения с фанатами и многое другое. В рабочей суете у О Хан Бель не остается времени на личную жизнь. К тому же, у нее есть заклятый враг — Гон Тэ Сон, сохранение репутации которого приносит пиарщице больше всего хлопот. Молодые люди не могут провести и дня без ссор, но вскоре понимают, что от ненависти до любви — один шаг. Режиссер: Ли Су-Хён. В ролях: Ли Сон-гён, Ким Ён-дэ, Джон-хун, Ким Юн-хе.

С 15 февраля — САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС

Хулио Бланко, владелец семейного предприятия в исполнении легендарного Хавьера Бардема, ждет визита комиссии, которая должна вознаградить его за все старания и успехи в бизнесе. Для того, чтобы получить награду за выдающиеся достижения, на предприятии все должно быть идеально. Но, как назло, в этот день все идет наперекосяк. Бланко пытается решить все проблемы на свете, иногда даже переходя границы. Режиссер: Фернандо Леон Де Араноа. В ролях: Хавьер Бардем, Маноло Соло, Альмудена Амор, Оскар де ла Фуэнте.

С 24 февраля — ФАЛЬСИФИКАТОР

Главный герой, 21-летний Сиом — еврей, живущий в Берлине 1942 года. Даже находясь не в самой завидной жизненной ситуации, молодой человек не теряет оптимизм и не спешит прятаться в подполье. Наоборот, парень всегда находится на виду и в гуще событий — он живет в большой квартире и работает на заводе. У Сиома есть и тайная подработка — молодой человек создает фальшивые паспорта для евреев по заказу адвоката Франца Кауфмана, а взамен получает продуктовые карточки. Но фальсификатор еще не знает, что за ним следят. Режиссер: Мэгги Перен. В ролях: Луис Хофман, Джонатан Берлин, Луна Ведлер Нина Гуммих.