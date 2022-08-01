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Онлайн-кинотеатр Premier увеличил базу подписчиков до 2,1 млн аккаунтов

Автор: БК

1 августа 2022

Финансовые результаты за первую половину 2022 года в компании не раскрывают

Видеосервис Premier объявил о росте подписчиков до 2,1 млн аккаунтов. Этот результат оказался в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как отметили в пресс-службе онлайн-кинотеатра, Premier является одним из немногих отечественных видеосервисов, сумевшим нарастить количество подписчиков в первом полугодии 2022 года несмотря на прогнозы аналитиков о драматичном сокращении. 

Одной из причин прироста в видеосервисе называют выход оригинального контента. В первом полугодии 2022 года на Premier стартовали «Ресторан по понятиям», второй сезон «Эпидемии», «Вне себя», «Здравствуйте, вам пора!» и другие. 

«В 2022 году мы смогли увеличить число подписчиков. Не просто, а почти в два раза. Для нынешней ситуации этот рост — настоящий рекорд, который мы смогли достичь усилиями команды, — отметила гендиректор Premier Софья Митрофанова. — Premier не сидит на игле западного контента и поэтому санкции не смогли помешать нашей работе: мы выпускаем качественный российский контент, который привлекает все больше зрителей. До конца года мы планируем выпустить на сервисе новые сильные проекты «Бедный олигарх», «На страже пляжа», второй сезон «Игры на выживание» и «Территории». Кроме того, мы наращиваем производство оригинального контента — на прошлой неделе мы запустили в съемки наш 10 проект за этот год».

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