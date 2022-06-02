Premier анонсировал обновления библиотеки в июне 2022 года

Оригинальные проекты, отечественные комедии и другое

В июне — АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Комедийный фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна о большом путешествии сквозь время. Четыре друга — Ромка, Ярик, Николетта и Елисей — отправляются в летний лагерь «Артек». Проводя там солнечные дни и устраивая мелкие авантюры, дети узнают о волшебном дереве. Однажды все они загадывают по желанию у этого дерева, и оказываются 1988 году, перенесясь на 30 лет в прошлое. В новой для себя эпохе ребята встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Друзья осознают, что им придется подружиться с собственными родителями и несмотря на ссоры действовать сообща, чтобы вернуться обратно в будущее. Режиссеры: Карен Захаров, Армен Ананикян. В ролях: Даниил Большов, Алексей Онежен, Елизавета Анохина, Михаил Галустян, Анна Михалкова, Сергей Безруков, Екатерина Климова и друиге.

С 9 июня — «Мокьюментари» (originals)

Комедийный сериал рассказывает о мытарствах посредственных актеров, которые мечтают попасть в большое кино. Главная героиня — актриса дешевых «мыльных» сериалов Юлия Зайцева — с детства мечтает о мировом признании. Она искренне верит, что ее талант достоин «Оскара». Вот только именитые режиссеры не обращают на нее никакого внимания. В своих бедах Юлия винит непутевого актёрского агента Мишу, который искренне пытается найти для нее стоящую роль. Режиссер: Олег Ветвицки. В ролях: Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина, Виталий Коваленко, Ирина Воронова, Николай Аверюшкин.

С 9 июня — БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ

Анимационный фильм студии «Сказка» и кинокомпании СТВ рассказывает о скандале в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца. Героиня отправляется через лес в поисках прекрасного принца. Но на ее пути возникает неожиданный поворот — вместо встречи с возлюбленным она попадает в плен самого опасного разбойника Буки. Однако, не чудище превращает жизнь принцессы в кошмар, а она становится его ужасом, быстро наводя свои порядки в лесу Буки. Режиссер: Виктор Глухушин. В ролях: Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая, Тимур Родригез, Виолетта Вольская, Прохор Чеховский и другие.

С 10 июня — «Пиарщица» (2 сезон)

Второй сезон британского сериала снова погружает в жизнь PR-агентов, где нет правых и неправых, морали и этики, личной жизни и постыдного. Главная героиня Робин — настоящий профессионал, которая всегда знает, как разрешить самую катастрофическую ситуацию у своих клиентов. Она собрана и готова к действию 24/7 ради своей работы. Однако, в ее собственной жизни полный бардак, и множество проблем, с которыми она никак не может справиться. Режиссер: Питер Каттанео, Джордж Кэйн, Алисия МакДональд и другие. В ролях: Анна Пэкуин, Лидия Уилсон, Ребекка Бенсон, Софи Оконедо, Женевьева Энджелсон, Меган Тредуэй и другие.

С 12 июня — НЕЛЕГАЛ

Якутский фильм Дмитрия Давыдова расскажет историю путешествия из Бишкека в Якутию мигранта-подростка. Нелюдимый и молчаливый юноша зачем-то приехал в холодный Якутск из теплого и родного Бишкека. Никто не знает, что он здесь ищет. А, может, и он сам сомневается, что главная цель его пребывания здесь еще имеет смысл? Как бы то ни было, он претерпевает все испытания судьбы: задержание, тяжелейшие условия труда, давление со стороны окружающих и щемящее чувство опасности вокруг. Режиссер: Дмитрий Давыдов. В ролях: Эржан Даулетбеков, Орозбек Аманбаев, Степан Бурнашев, Асхат Абдыкеев.

В июне — «Без правил» (originals)

Ольга Лебедева, новая владелица никому ранее не интересного автопарка, неожиданно для себя попадает в эпицентр опасных разборок. Все дело в том, что кроме парка Ольга стала хозяйкой заброшенного пионерского лагеря в области, территория которого оказалась богата минеральными водами. Ольга превращается в миллионершу, но ее безопасность находится под серьезной угрозой. Режиссер: Иван Китаев. В ролях: Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Александр Робак и другие.

С 19 июня — ПРИПЛЫЛИ!

Фильм расскажет историю романтика Паши, который мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Правда, план становится сложно осуществимым, потому что у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. Морская прогулка для незадачливого парня оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение уже становится не самой большой проблемой. Режиссер: Юрий Ярушников. В ролях: Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина, Александр Соколовский, Игорь Золотовицкий, Мария Голицына и другие.

В июне — БОТАН И СУПЕРБАБА

Подростковая комедия, вдохновленная фантастикой 80-х, стала дебютной режиссерской работой Меняйло. История робкого ботаника Ивана — это трогательный и вместе с тем смешной сюжет, на что может пойти робкий парень из-за проблем с девушками. Иван — ученый из «Сколково», в школе его называли Калом — в сокращении от фамилии Калинин. Чтобы не ударить в грязь лицом и показать, как отлично у него идут личные дела, для встречи выпускников он крадет девушку-андроида из научного центра, делает ей лицо первой красавицы школы и отправляется со спутницей на мероприятие. Желая покорить одноклассников и не обратив внимание на некоторые детали своей новой подруги, Иван сталкивается с непредвиденным обстоятельством — андроид оказался спецразработкой для ведения боевых действий, и девушке-роботу придется учиться доброте и человечности, спасаясь вместе со своим «парнем» от иностранных разведок. Режиссер: Дмитрий Меняйло. В ролях: София Каштанова, Роман Попов, Андрей Астраханцев, Сергей Чудаков, Юлия Костомарова, Денис Васильев и другие.

В июне — «Детективное агентство Мухича»

Комедийный сериал расскажет историю того самого Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки». Только теперь главным героем становится сам Игорь Мухич, сотрудник правоохранительных органов, который решается начать собственное дело и открыть детективное агентство имени себя. Проработав с неизменным напарником Гришей Измайловым, Мухич наконец решает заняться своим делом, которое будет приносить хороший доход. Теперь он становится на страже закона уже в ином амплуа, самостоятельно бросаясь на поиск нарушителей закона. Помогут ему психолог Кристина, в прошлом эскортница, и сотрудница Алиса Рыбкина. Режиссеры: Илья Куликов, Алексей Зотов. В ролях: Роман Попов, София Каштанова, Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов и другие.

С 22 июня — БОРЗЕНКО: РИНГ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ (originals)

Стойкость человеческого духа может творить необыкновенные чудеса. История Андрея Борзенко, советского боксера, прошедшего через концлагерь Бухенвальд, настоящее тому подтверждение. Борзенко провел более 80 боев и ни разу не потерпел поражение, хоть и находился в жутких условиях, практически не совместимых с жизнью. Любовь к жизни и воля к победе позволили пленному Борзенко сохранить в себе цельность духа и человечность. Зрители смогут увидеть и услышать историю этого человека от тех, кто был к нему ближе всего: его детей, дочери его тренера по боксу (американца Сиднея Джаксона) и спортсменов, выросших под его влиянием. В документальном фильме будут также представлены документы из архивов со всего мира. В числе прочего зрители узнают о том, что подпольная большевистская организация готовила восстание во время поединков Андрея Борзенко: более 100 тысяч заключенных собирались рискнуть всем и сразиться за свою свободу.