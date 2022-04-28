Premier анонсировал новинки мая 2022 года

Российские релизы, документальный проект Сергея Минаева и другое

С 3 мая — Я ИДУ ИСКАТЬ

Как многие родители, Елена живет в иллюзии, думая, что знает о своем ребенке все. Она – врач скорой помощи, воспитывает двоих сыновей. Жизнь Елены кажется счастливой, но в очередную смену бригада героини выезжает на место преступления, о котором сообщил Константин – старший сын Елены. Вскоре выясняется, что Константин и есть виновник преступления. Елена начинает свое расследование, постепенно осознавая, что на самом деле ничего не знала о жизни сына. Режиссер: Евгений Дудчак, роли исполнили Марина Александрова, Максим Виторган, Андрей Иванов, Маргарита Дьяченкова.

С 5 мая — ЗАКАТ

Солнечный фильм о том, насколько убийственным может быть безразличие. Главный герой Нил вместе с сестрой и ее детьми приезжает в Акапулько на отдых. Семья богата и ни в чем себе не отказывает. Внезапно происходит трагедия, на которую все члены семьи реагируют по-своему. В фильме тщательно изучается реакция Нила – он абсолютно безразличен к происходящему. ЗАКАТ изучает отрицание человека, в котором он и жалок, и страшен, и отвратителен. Режиссер: Мишель Франко, в ролях: Тим Рот, Шарлотта Генсбур, Иазуа Лариос, Генри Гудман.

С 9 мая — «Мамкина звездочка»

Многосерийный фильм основан на реальных событиях 1944 года. Сюжет рассказывает о подвиге советского летчика Александра Мамкина, который принимал участие в операции «Звездочка». Пилот должен был эвакуировать воспитанников детского дома с территории, на которую готовилось нападение фашистов. Чтобы выполнить задачу он сделал то, что, кажется, не под силу человеку. Режиссер: Александр Балахонов, в ролях: Михаил Евланов, Татьяна Казючиц, Владимир Капустин.

С 9 мая — ТОПОР 1944

Фильм рассказывает о тяжелой судьбе цыган в годы Великой Отечественной войны, которые подвергались геноциду со стороны фашистов наравне с другими нациями. По сюжету разведгруппа, выполняя задачу, ловит мальчика Марко, который рассказывает о побеге из плена. Немцы держат цыганских детей в госпитале и используют их как доноров крови. Разведчики спасают детей из плена и прячут их в подвале школы, где учитель уже укрывает другие семьи цыган. Но вскоре фашисты узнают об этом убежище и решают идти на штурм. Режиссер: Евгений Звездаков, в ролях: Андрей Смоляков, Тимур Базинский, Александр Голубев, Виктория Романенко.

С 9 мая — «Уроки войны с Сергеем Минаевым»

Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева о Великой Отечественной войне. В 14 сериях зрителям подробно расскажут о событиях войны, главных сражениях, подвигах и предательстве, наследии Победы. Команду проекта консультировал историк Иван Павловский.

С 12 мая — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ

Комедийная мелодрама о простом парне, который влюбился в совсем непростую девушку. Мира – дочь важного человека, «Крестного отца» Леонида Ивановича. Криминальный авторитет любит свою дочь больше всего в жизни, поэтому, чтобы не разгневать начальника, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал о семье и влюбился в девушку с первого взгляда. Отступаться от своей любви он не хочет, но и отец так просто не отдаст любимую дочь простому парню. Режиссер: Владимир Зинкевич, в ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Пётр Буслов.

С 12 мая — АБСУРД

Ироничная комедия о ревизоре на новый лад: в отдаленную российскую тюрьму едет комиссия из Евросоюза. Проверка будет оценивать как состояние здания, так и условия пребывания осужденных. Вот только тюрьма находится в самом старом каменном здании Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией находчивый генерал Хоботов из Москвы придумывает, на его взгляд, гениальное решение: всех заключенных на время проверки выслать, а вместо них в тюрьму поместить специально нанятых актеров. Поначалу все идет гладко, но вскоре, как это часто бывает, появляются непредвиденные обстоятельства. Режиссер: Артём Насыбулин, вролях: Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин, Анна Старшенбаум и другие

С 15 мая — РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА

Боренька Литвин, любимый ребенок родителей, незаметно для них вырос в мэра Бориса Валентиновича, который в народе – вполне заслуженно – получил репутацию «хапуги». Узнав, что проворовавшийся сын и мэр решил баллотироваться на второй срок, родители решают остановить Бореньку. Они запирают его в своем доме на окраине города и начинают исправлять ошибки, допущенные в воспитании сына в детстве. Режиссер: Никита Владимиров, в ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Владимир Сычёв.

С 19 мая — ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Инновационная компания «Новая жизнь» предоставляет людям широкий спектр услуг: в виртуальной реальности люди могут прожить любой опыт, эмоции, ситуации. Постепенно выдуманный мир становится для людей намного более привлекательным, чем реальный. И тогда появляется группа «антивиртов» – людей, которые ломают виртуальную реальность, чтобы вернуть настоящий мир. Вот только делают они это довольно травматичным способом, сталкивая людей в виртуальной реальности с их настоящими комплексами и страхами. Режиссер: Дмитрий Константинов, в ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко.

С 24 мая — ЮЗЗЗ

Криминальная драма, которая разворачивается на солнечных улицах Ростова-на-Дону. В центре сюжета – парень Равиль, который мечтает учиться на программиста в американском университете. Чтобы уехать, Равилю нужны деньги, и ради заработка он ввязывается в нелегальный бизнес. Вскоре герой оказывается в центре конфликта местной мафии. Все осложняют чувства Равиля к племяннице главаря вражеской банды. Постепенно криминальные разборки сменяются драмой «Ромео и Джульетты», которая происходит в донских «фавелах». Режиссер: Стас Иванов, в ролях: Кузьма Котрелев, Антон Кузнецов, Мария Машкова, Гела Месхи.