Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая

Криминальное драмеди «Фарма», много документальных проектов и лицензионных новинок

Главная майская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – криминальное драмеди «Фарма». Сериал о подпольном производстве недоступного для покупки лекарства с Никитой Павленко и Марком Эйдельштейном дебютирует на сервисе с 23 мая.

Кроме того, зрителей стриминга ждут фильмы из документального цикла о личностном росте, непрерывном покорении новых высот и помощи окружающим ЗА ПРЕДЕЛАМИ, абсурдистский мультсериал «Внутренняя мимперия», продолжения документальных сериалов «Романовы. Последнее слово» и «Цвет истории», а также другие лицензионные новинки.

Только в Premier

С 4 мая:

НА КРАЮ СВЕТА: КАМЧАТКА (документальный, реж. Спенсер Фрост, Гай Уиллимонт)

Документальный фильм о Камчатке, снятый серферами из Австралии. Спенсер Фрост и Гай Уиллимонт, ранее покорившие Арктику, отправляются в путешествие на Камчатку. В качестве проводников для австралийских коллег выступили фрирайдер, гид хели-ски Максим Балаховский и основатель камчатского серф-движения Антон Морозов.

С 23 мая:

«Фарма» (криминальное драмеди, реж. Мария Кравченко)

Антон Павлов – веселый и энергичный 18-летний парень, только что отметивший свой день рождения. Перед ним должны быть открыты все горизонты счастливой жизни, если бы не одно «но» – редкое генетическое заболевание. Антону жизненно необходимо дорогое лекарство, без которого он умрет, а местная чиновница наотрез отказывается давать направление на лечение. Ситуацию пытается спасти старший брат парня: хулиган по характеру Миха организовывает подпольную лабораторию, чтобы «варить» недоступное лекарство для Антона.

Скоро:

ЗА ПРЕДЕЛАМИ. НАД ВОДОЙ (документальный, реж. Петр Барабака

ЗА ПРЕДЕЛАМИ – цикл документальных фильмов о личностном росте, непрерывном покорении новых высот и помощи окружающим. Проект объединяет в себе пять историй героев, которые испытывают пределы своих возможностей в спорте на фоне невероятных природных ландшафтов Камчатского края. Фильм НАД ВОДОЙ из этого цикла расскажет об истории отечественного вейкбординга, который родился из водных лыж. Легенда этого вида спорта Никита Мартьянов отправляется в путешествие, чтобы выяснить – что же ждет российский вейкбординг в будущем?

«Внутренняя мимперия» (анимационный, реж. Денис Всесвятский, Ксения Самарина

Многосерийный мультфильм в жанре абсурдистской комедии расскажет о жизни безумного чата соседей по подъезду, сложностях взрослой жизни и решении трудностей через добрые метафоры и юмор. По сюжету, безработный неудачник Пандыч становится главным по подъезду и проваливается в настоящий бытовой апокалипсис. Его соседи: семья деревьев, вампир в законе, дедозавр, злодей мим и другие герои бесконечно ругаются, спорят, жалуются и ищут смысл жизни в чатике подъезда, за которым теперь вынужден следить Пандыч. Решая проблемы со сломанным лифтом, затоплениями и шумными вечеринками Пандыч находит новых друзей и потихоньку начинает разбираться в собственной жизни.

«Цвет истории» (документальный, реж. Анна Крутий)

Продолжение уникального документального проекта Сергея Минаева впервые покажет зрителю новые раскрашенные кадры советской военной кинохроники. Для создания документального сериала была проведена масштабная работа с военной кинохроникой времен 1941-1945 годов. Чтобы показать события, какими их видели герои войны, командой проекта был разработан уникальный алгоритм колоризации и реставрации черно-белой хроники. Каждый кадр сериала прошел ряд высокотехнологичных этапов обработки, основой которых стало обучение и использование искусственного интеллекта на практике. Голосом проекта выступила известная российская телеведущая и журналист Арина Шарапова.

«Романовы. Последнее слово» (документальный, реж. Максим Беспалый)

Продолжение художественно-документального сериала о последних днях жизни и убийстве семьи Николая II. Проект всесторонне рассматривает историю заключения и расстрела царской семьи в 1918 году в Ипатьевском доме Екатеринбурга и рассказывает о малоизвестных фактах, неувязках в этом деле, нарушениях следствия и страшных подробностях. Впервые интерьер дома Ипатьева, а также все события, происходившие в нем в последние дни жизни царской семьи, были восстановлены с документальной точностью. Актеры на роли Николая II, его семьи, приближенных и слуг подбирались по фотографическому сходству. Рассказ о событиях восстановлен по аудиозаписям интервью последних выживших участников расстрела.

Также на сервисе

С 1 мая:

НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ (комедия, реж. Жюльен Эрве)

Алиса Бувье-Соваж, девушка из состоятельной семьи французских аристократов, собирается выйти замуж за простого парня Франсуа. Перед свадьбой влюбленные решили познакомить своих родителей, по случаю чего семья Франсуа приезжает в шикарный особняк Бувье-Соваж. Алиса решает устроить сюрприз и дарит всем членам своей будущей семьи тесты ДНК, которые показывают происхождение – просто ради развлечения. Но в один момент мать девушки превращается из принцессы Венеции в сестру португальской горничной, а отец обнаруживает неожиданные родственные связи.

ПОРХАЙ КАК БАБОЧКА (спортивная драма, реж. Кармел Уинтерс)

Фрэнсис – простая 15-летняя девушка, выросшая в ирландской деревне. Всю свою жизнь она занимается только воспитанием младших братьев и сестер и помощью по хозяйству, однако мечтает, конечно, совершенно о другом. Ее кумир - Мохаммед Али, и девушка хочет построить такую же блестящую карьеру в боксе, как великий спортсмен. Фрэнсис идет наперекор отцу и общественным устоям, пытаясь реализовать свою мечту. Отдельного внимания заслуживает невероятная ирландская музыка, сопровождающая героиню на ее пути.

С 5 мая:

НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА (комедийная мелодрама, реж. Стивен Фрирз)

Девушка Тамара никогда не отличалась особой привлекательностью, соседи и вовсе считали ее дурнушкой. Спустя много лет девушка возвращается в свою родную деревню совершенно неузнаваемой красоткой после нескольких пластических операций. В спокойном и отдаленном поселке вокруг Тамары разворачиваются нехилые страсти: романы, измены, неожиданные встречи.

С 8 мая:

БЛЕСК (драма, реж. Джейн Скотт)

Картина рассказывает о непростой судьбе австралийского пианиста Дэвида Хельфготта: его отношениях с деспотичным отцом, жизни без семьи, психиатрической лечебнице и гениальных успехах в музыке несмотря ни на что.

С 19 мая:

ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (хоррор, реж. Кристофер Смит)

Жизни Грейс и ее брата сложились совершенно по-разному: она – успешный офтальмолог, он – священник. Однажды девушка узнает страшную новость о том, что брат, служащий в отдаленном женском монастыре, совершил самоубийство. Девушка не верит, что он мог покончить с жизнью самостоятельно, и отправляется в шотландскую глубинку выяснить правду.

С 22 мая:

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЙЮ (анимацонный, реж. Леонард Фриц Кравинкель, Хольгер Таппе)

Жизнь в Гайе обеспечивает кристалл Доломит, который производит свет и тепло. Злобный ученый профессор Айсли собирается заполучить Доломит себе и тем самым уничтожить страну. Отважные герои, воины и изобретатели Гайи, забывают о разногласиях между собой и отправляются сражаться с профессором.

C 26 мая:

ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ (слэшер, реж. Тоуб Хупер)

Сюжет разворачивается вокруг молодых людей, которые сталкиваются с каннибалами. Группа друзей отправляется в поездку на своем фургоне через Техас. По пути они подбирают одного из странных автостопщиков, который оказывается членом семьи каннибалов. После этого группа оказывается вовлечена в кошмарное преследование, в котором они сталкиваются с безумным каннибализмом и насилием со стороны членов семьи, включая их легендарного лидера – Кожанное Лицо.

С 29 мая:

ИМПЕРИЯ (историческая драма, реж. Фредерикке Аспек)

1848 год, датская колония в Карибском море. Почти 200 лет остров Сент-Круа был колонией Датского королевства. Регулярно сюда завозились рабы для изнурительных работ на плантациях. В 1792 году правительство запретило работорговлю, вот только никто не следил за отношением колонизаторов к местным жителям. В одном из богатых домов живет Анна и ее домработница Петрина. Девушки давно стали лучшими подругами, несмотря на разные социальные статусы. Их мирную жизнь рискует нарушить восстание, которое готовят мятежники. Чью сторону в этой битве займет Петрина?

Фото: кадр из сериала «Фарма»