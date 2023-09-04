Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках сентября

Комедия с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным, исторические драмы и многое другое

Главная сентябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – оригинальный сериал «Трепачи». Семейная комедия с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным рассказывает о неожиданном творческом дуэте представителей двух поколений. Кроме того, зрителей стриминга ждет премьера космического блокбастера ВЫЗОВ с Юлией Пересильд (уже на сервисе!), байопика об основателе лейбла Casablanca Records РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД и множество других проектов.

Т олько в PREMIER :

«Трепачи» (комедия, реж. Симон Багдасарян)

Даня Марков – провинциальный парень, который мечтает переехать в столицу и покорить москвичей своим чувством юмора. По приезде молодой стендапер без гроша за душой снимает комнату у ворчливого старика Вячеслава Соколова и начинает попытки пробиться на сцену, а заодно и устроить личную жизнь. По счастливой случайности неприветливый Вячеслав оказывается известным в свое время советским сатириком, он решает помочь Дане стать настоящим артистом.

Также на сервисе в сентябре:

ВЫЗОВ (драма, реж. Клим Шипенко)

Первый в мире художественный фильм, снятый в космосе. Во время работы на МКС один из космонавтов получает серьезную травму и нуждается в срочной операции. На земле начинается поиск хирурга, который сможет отправиться на орбиту и спасти жизнь раненому. Отбор проходит неожиданный кандидат - хирург Женя, которой предстоит за месяц овладеть всеми необходимыми для полёта навыками. Сможет ли Женя провести беспрецедентно сложную операцию и помочь космонавту вернуться живым?

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД (байопик, реж. Тимоти Скотт Богарт)

Воодушевляющая история успеха одной из самых влиятельных музыкальных компаний Америки от создателей легендарного «Волк с Уолл-стрит». Фильм основан на реальных событиях 1970-х годов, когда простой работник цирка Нил Богарт начал свой путь к построению музыкальной империи. Погрязший в долгах начинающий продюсер Богарт не имел ничего, кроме пары неизвестных артистов и врожденного таланта. Благодаря усилия Нила мир узнал таких исполнителей, как группа Kiss, Донна Саммер и многих других.

В ОЖИДАНИИ ДАЛИ (комедийная мелодрама, реж. Давид Пужоль)

История разворачивается в Испании 70-х годов прошлого века, охваченной массовыми беспорядками недовольной молодежи против тирании режима. Участвовавшие в протестах два брата-повара, вынужденные скрываться от преследования, приезжают в маленький прибрежный городок Кадакес, чтобы залечь на дно. По воле случая, именно в Кадакесе в то время жил и творил Сальвадор Дали. Там они устраиваются на работу к местному ресторатору, который одержим идеей завлечь в свое заведение известного художника.

БИТВА У ОСТРОВА ХАНСАН (военно-исторический боевик, реж. Ким Хан-мин)

На дворе август 1592 года, начинается очередная японо-корейская война. Боевые действия разворачиваются на Корейском полуострове, государство на котором в этот период называлось Великий Чосон. Военно-морские силы Японии планируют захватить территории и готовят наступление вблизи острова Хансан. Отважные бойцы флота Чосона под предводительством адмирала Ли Сунсина бросают все силы на отражение нападения.

КОПЕНГАГЕНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (психологический триллер, реж. Мартин Сковбьерг)

Молодая пара Ида и Сандер случайно встретились на одной из людных улиц Копенгагена и влюбились друг в друга без памяти. Бурный роман развивается стремительно, молодые люди проводят все свое время только вдвоем. Однако идиллия обрывается в самый неожиданный момент: Ида бесследно пропадает, а Сандер становится главным подозреваемым.

ПОСЛЕДНЯЯ КОРОЛЕВА (историческая драма, реж. Адила Бендимерад, Дамьен Онури)

Художественный фильм основан на реальных событиях 1516 года, известных как захват Алжира. Неизвестные отравляют последнего султана Алжира Салима аль-Туми, и в государстве начинается охота за предателями. На фоне смуты известный пират по фамилии Барбаросса пытается завоевать престол и сердце принцессы Зафиры, вдовы султана. Однако непреклонная Зафира не собирается сдаваться и ведет неустанную борьбу за судьбу Алжира.

ГЕРОИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (анимация, реж. Але Абреу)

Заколдованный лес, находящийся между враждующими королевствами Солнца и Луны, в опасности: на него нападают злобные гиганты. Чтобы спасти лес, заклятым врагам приходится объединить свои магические силы и забыть старые обиды. Секретные агенты Клэ и Бруо отправляются на важную совместную миссию и стараются найти общий язык.

ИЛЛЮЗИЯ ПОБЕГА (драматический триллер, реж. Каролине Люнгбю)

Семейная пара Стине и Тейт с ребенком устали от ритма большого города и решили переехать в лес, далекий от цивилизации. Все дело в том, что семейные отношения в последнее время не клеятся, и супруги таким образом хотят восстановить взаимопонимание. Разговоры по душам Стине и Тейт транслируют в подкасте - это единственная связь с внешним миром, которую супруги не прерывают. Однако умиротворенная атмосфера заканчивается, когда в глубоком лесу пара встречает людей, слишком похожих на них самих.

ВПЕРЕД! (спортивная драма, реж. Ернар Нургалиев)

В одном из далеких аулов Казахстана живет семья - отец и двое сыновей. После трагической смерти отца, которым братья очень гордились, их жизнь идет по накатанной - они начинают зарабатывать на жизнь грабежами и разбоем. Спасение от печальной судьбы приходит откуда не ждали: в аул из города приезжает тренер по легкой атлетике и предлагает братьям стать профессиональными спортсменами.

Также в сентябре PREMIER порадует зрителей и другими новинками, дата премьеры которых пока не раскрывается.

Фото: кадр из сериала «Трепачи»