Premier рассказал о новинках сентября 2022 года

«Горемыки», продолжение «Игры на выживание» и другие оригинальные проекты

Куклы, нелегальные врачи, жестокое реалити-шоу и комедия про домового: PREMIER рассказал, что покажет в сентябре

С 16 сентября — «Горемыки»

Остросатирический проект «Горемыки» рассказывает историю трех героев-кукол, которые живут в мире людей и вместе снимают квартиру. Они постоянно попадают в абсурдные ситуации: путешествие в запой, инопланетное вторжение, полет в космос, побег из загробного мира и многое другое. Необычного соседа кукол играет режиссер Юрий Быков. Режиссер — Никита Тамаров. Роли в проекте исполнили куклы Гоша, Никита и Ефим Маратович.

В сентябре — «Барабашка»

Главный герой сериала «Барабашка» Артем находится на карантине в своей квартире после приезда из Европы. Но отпуск, данный, кажется, самой судьбой, вдруг прерывается чередой странных происшествий. Молодому человеку начинает казаться, что в квартире происходит что-то сверхъестественное: вещи оказываются не на своих местах, слышны странные звуки, и что самое странное – кто-то ест еду Артема. Пытаясь разобраться в происходящем, Артем все больше убеждается в том, что у него появился невидимый сосед, который ведет себя все более агрессивно, и, кажется, намерен выселить Артема из дома. В ролях: Антон Филипенко, Ольга Дибцева, Николай Шрайбер, Тимофей Трибунцев и Максим Лагашкин.

В сентябре — «Игра на выживание»

Во втором сезоне герои вновь окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет продолжения расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съёмках реалити «Выживший» с призом в 1 миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть. Роли исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский и другие.

В сентябре — «Капельник»

Главный герой сериала «Капельник» — простой интерн Ваня, который нелегально «прокапывает» наркоманов. Звезды шоу-бизнеса зачастую злоупотребляют запрещенными веществами. Тик-токеры, блогеры, певцы и актеры на шумных вечеринках или ради вдохновения употребляют наркотики. И далеко не всегда это проходит для них бесследно. В случае трагедии они не спешат звонить в «скорую» — чтобы не разрушить карьеру и не попасть в тюрьму. Поэтому они обращаются за помощью к нелегальному врачу — капельнику, который всегда готов за круглую сумму поставить капельницы и восстановить здоровье. Однако сам главный герой работает в этом бизнесе не по доброй воле, его вынудил ушлый главврач больницы. Оказавшись в безвыходной ситуации, Ваня решает делать работу качественно – и находит напарника — комично-нелепого таксиста, который сам из-за наркотиков потерял руку. В ролях: Денис Прытков, Ася Резник, Сергей Лавыгин, Гоша Куценко, Сергей Степин, Никита Павленко, Александр Ратников и другие. Режиссером проекта выступает Илья Аксенов, автор идеи — Ида Галич.

В сентябре — «Художник»

Сюжет разворачивается в марте 1944 года. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии совсем близок. Однако радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств. Главаря банды поймать не удаётся, а состав налётчиков всякий раз меняется. Но на месте преступлений неизменно находят портреты убитых. За эти рисунки банду прозвали «Мёртвой головой», а её главаря − Художником. В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Марина Александрова, Дарья Урсуляк и Андрей Мерзликин.