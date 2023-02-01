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Национальная премия в области веб-индустрии изменила дату проведения

Автор: БК

1 февраля 2023

Ранее мероприятие было запланировано на 17 февраля

V Национальная премии в области веб-индустрии перенесена на апрель. Точная дата проведения церемонии награждения лауреатов будет объявлена дополнительно. 

Ранее мероприятие планировалось на 17 февраля. Прием работ на участие в Премии закончился 25 декабря.

В этом году премия вновь будет состоять из двух блоков – «PROдвижение» и «PROконтент», где будут вручены призы за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент по итогам 2022-го. Во время церемонии будут представлены победители в 20 номинациях. 

На соискание премии претендуют интернет-проекты всех онлайн-кинотеатров и аудиовизуальных сервисов, снятые на русском языке, премьера которых состоялась в период с 1 ноября 2021-го по 1 декабря 2022 года. 

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