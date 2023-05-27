Объявлена полная программа международного кинофестиваля «Пример Интонации»

Смотр пройдет в «Севкабель Порту» (Санкт-Петербург)

С 1 по 4 июня в Петербурге впервые пройдет международный кинофестиваль «Пример интонации». На нем будет представлено авторское кино зарубежных и отечественных режиссеров. В программу кинофестиваля в Севкабель Порту вошли премьеры зарубежных кинофестивалей 2022-2023 годов (Канны, Роттердам, Берлин), среди которых как ленты европейских режиссеров, так и авторское российское кино.

В основную программу смотра вошли следующие картины:

— СКАЗКА, Александр Сокуров, 2022 (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— КОПЕНГАГЕНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, Мартин Сковбьерг, 2023

— КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ, Малика Мусаева, 2023 (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— СНЕГИРЬ, Борис Хлебников, 2023 (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, Наталия Мещанинова, 2023, (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ, Анисса Боннфон, 2022

— БОГИ МЕКСИКИ, Хельмут Досантос, 2022

— НАСЛЕДИЕ, Роман Михайлов, 2023, (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— БЕЛЫЙ СПИСОК, Алиса Хазанова, 2023, (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— УЗЛЫ, Олег Хамоков, 2023 (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— РУССКИЕ СНЫ, Антон Елисеев, 2023 (режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа)

— REVIVAL 69: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, Рон Чэпман, 2022.

В параллельную программу, которая пройдет на базе проекта лекторий’порт вошли показы и обсуждения короткометражных, игровых и документальных фильмов мастерской Александра Сокурова, фонда «Пример интонации» и его друзей — в частности, фестиваля короткометражного кино «Святая Анна». Доступ на эту площадку — свободный.

Там же пройдут события образовательной программы, которая подготовлена совместно со специалистами ШИКИ (Школа Искусств и креативных индустрий), и открытая запись подкаста кинодистрибьюторов A-One и специалистов кинотеатра «Аврора». Главные герои лектория — продюсер Павел Смирнов, режиссерка Алиса Ерохина, поэтесса Галина Рымбу, киновед Дарья Горбач.

Расписание параллельной и образовательной программы:

1 ИЮНЯ

18:00 — Показ фильма VAD’D’A.МЫТАРСТВА Никиты Добрынина

20:00 — Показ фильма ОТ ОГНЯ — ОГОНЬ Всеволода Воронова

2 ИЮНЯ

14:00 — Показ фильмов СЛАБЫЙ ТИГР Муслима Могушкова и ЧУЖБИНА Андрея Натоцинского

16:00 — Показ фильма ОЙ, ВЫ, ГУСИ... Лидии Бобровой

19:00 —Показ фильмов КАТАЮСЬ Марии Антоновой и МИТЯ ЕЛИЗАРОВ Юрия Мокиенко

21:00 — Показ фильма ЯБЛОКИ Вари Маценовой

3 ИЮНЯ

Серия событий с ШИКИ (Школа искусств и креативных индустрий).

11:30 —Поиск возможностей. Самопродюсирование режиссера в документальном кино. Лекция продюсера Павла Смирнова.

13:15 — «От рефлексии к практике. Как из студенческого кино выйти в профессиональное производство». Лекция режиссерки Алисы Ерохиной.

15.00 — Показ и обсуждение видеопоэтических работ, созданных на курсе поэтессы Галины Рымбу «Видеопоэзия».

17:00 — Показ фильмов ПО ЗАКОНАМ СПРАВЕДЛИВОСТИ Богданы Павловой и ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ Лизы Кузовниковой

18:30 — Параллельный показ фильма СКАЗКА Александра Сокурова.

4 ИЮНЯ

12.00 — Госфильмофонд «Архивное кино. Зачем сейчас хранить фильмы?

История самого крупного архива России»

14.00 — Открытая запись подкаста А-one х кинотеатра «Аврора». Юбилей кинотеатра — 110 лет. История, любимые события команды, успехи, сложности и планы на будущее.

17:00 — Показ фильмов БЕБИЯ, БАБУА, АНЗОРИК, МАМА И Я Рауля Гейдарова, СОСЕДКА Дениса Бузина, ОБЪЕКТЫ В ЗЕРКАЛЕ Алины Насибуллиной

19:30 — Показ фильма ВОЛНАМИ Сергея Кальварского

События параллельной и образовательной программы бесплатные, регистрация по ссылке.

На параллельный показ фильма СКАЗКА Александра Сокурова скоро будет возможность купить билеты.

Кинофестиваль организован Севкабель Портом совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации».