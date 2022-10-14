Киносети и продюсеры выступили против законопроекта о принудительном лицензировании контента

Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину

Крупнейшие киносети, в частности обьединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино», «Каро» и «Синема стар», а также видеосервисы Start, «МТС медиа» (управляет онлайн-кинотеатром Kion) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения направили главе правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором выступили против законопроекта о принудительной лицензии на контент.

Законопроект о принудительной лицензии был внесен в августе депутатом от «Справедливой России» Дмитрием Кузнецовым. Согласно проекту, принудительную лицензию предлагается распространить на кино, музыкальные и литературные произведения, компьютерные программы и т. д., если такие произведения были созданы компаниями из недружественных стран. Соответствующий порядок можно вводить, если данный контент не используется в России или отозван правообладателем. В рамках инициативы принудительную лицензию можно будет получить через суд. Обратиться в суд должен не российский лицензиат, а общества коллективного управления правами (ОКУПы), которые и будут выдавать сублицензии любому обратившемуся.

С критикой законопроекта Кузнецова выступила Ассоциация интернет-видео, Российский книжный союз, Медиа-коммуникационный союз и другие. Позднее депутат Кузнецов заявил изданию Sostav, что планирует оставить в нем получение через суд лицензии на аудиовизуальный контент только офлайн-кинотеатрам.

В обращении к Мишустину отмечено, что в законопроекте не указано, как потенциальные пользователи будут получать исходные материалы для его реализации. «Очевидно, что, поскольку правообладатели исходные материалы предоставлять не будут, потенциальному пользователю ничего не останется, как получать доступ к контенту нелегальным способом. Другими словами, такой пользователь, несмотря на полученную лицензию, с точки зрения российского законодательства все равно становится нарушителем исключительных прав», – указано в письме.

Как отмечают авторы обращения, результатом этого станет расцвет пиратства и отказ зрителей от легального контента. Также они уверены, что на получение лицензии через суд необходимо время, за которое значительная часть зрителей уже посмотрит фильм либо на легальных зарубежных площадках, либо у пиратов. В таком случае вряд ли стоит рассчитывать на получение значимых доходов от кинотеатрального проката, говорится в письме. В частности, развитие получит пиратство, что нанесет тяжкий урон индустрии легальных российских видеосервисов. «Для российских продюсеров упадок онлайн-кинотеатров и хаос в кинотеатральной сфере, а также дополнительные трудности в продажах своего контента за рубеж означают резкое снижение возможностей для производства качественного контента».

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России.