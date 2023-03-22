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Сериал «Профессионалы» стал доступен на билайн тв на эксклюзивной основе

Автор: БК

22 марта 2023

Также на сервисе появились четыре новых шоу

Билайн тв покажет новый сериал «Профессионалы» с Бренданом Фрейзером. Сюжет шоу разворачивается вокруг фигуры миллиардера Питера Свона и его невесты, гениального медика Грасиелы Дэвилы, которые обращаются за помощью к бывшему офицеру контрразведки, известному своей беспощадностью. Герои оказываются в центре опасного заговора, связанного со взрывом на борту медицинского спутника, и пытаются раскрыть правду, не доверяя никому, кроме друг друга.

Каталог сервиса также пополнили четыре новых проекта. Картина БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ расскажет о дружбе 10-летнего Себастьяна и его новой подруги — огромной белой собаки по имени Белль.

Картина НА КРАЮ повествует о приключениях альпинистки Келли, которая оказалась втянутой в убийство и пытается скрыться от убийц, находясь на неприступной скале. 

АСТРАЛ. ПОТОМСТВО — это история молодой американки, которая отправляется в Европу на поиски своих биологических родителей, и сталкивается с таинственными сатанинскими символами.

«Нефть», первые серии которой стали доступны 15 марта, — это драма, происходящая в 1969 году в небольшом прибрежном городке, живущем за счет рыбы. Когда международные нефтяные компании сворачивают свои проекты, Phillips Petroleum решает рискнуть и бурить последнюю скважину, и находит самый большой нефтяной бассейн в истории.

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