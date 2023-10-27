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Российские кинотеатры могут отказаться от использования DCP-формата

Автор: БК

27 октября 2023

Об этом рассказал генеральный директор киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин

В рамках дискуссионной сессии о перспективах развития российской киноиндустрии на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» стало известно, что российские кинотеатры могут отказаться от использования формата DCP. Об этом заявил генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.

Одной из причин возможного отказа называется высокий курс валют и рост цен на проекторы и комплектующие для них.

«Отказ от DCP-формата существенно сократит издержки кинотеатров, – отметил Васясин. –  Да, есть определенные сложности – это реально громадный шаг для индустрии, и мы к нему пока идейно не готовы, потому что я обсуждал эту мысль. Но с каждым месяцем становится все сложнее и сложнее с комплектующими, с наличием серверов и ценами на них, поэтому единственный путь – это отказаться от DCP».

По информации БК, есть несколько возможных альтернатив замены формата – в частности, стриминг контента на проектор.

DCP (Digital Cinema Package) – это специальный формат, предназначенный для воспроизведения контента на цифровых проекторах в кинотеатрах. Более подробно о нем можно прочитать в нашем специализированном материале.

Фото: Freepik

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