Драма «Просточеловек» вновь победила на кинофестивале в США
Автор: Илья Кувшинов
27 июня 2024
Nevada Women’s Film Festival назвал ее лучшим полнометражным художественным фильмом
Дебютная драма ПРОСТОЧЕЛОВЕК Яны Климовой-Юсуповой была названа лучшим полнометражным художественным фильмом на 10-м кинофестивале Nevada Women’s Film Festival в Лас-Вегасе.
Главные роли в картине исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова.
Организаторы смотра отмечают, что последние десять лет они принимают активное участие в обсуждении вопросов равноправия и инклюзивности, предоставляя платформу женщинам-кинематографистам.
Напомним, что ранее ПРОСТОЧЕЛОВЕК получил награду на Международном кинофестивале в Санта-Кларите (SCIFF). Официальный прокат ленты в России был отменен.
Фото: кадр из фильма ПРОСТОЧЕЛОВЕК
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