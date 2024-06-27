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Драма «Просточеловек» вновь победила на кинофестивале в США

Автор: Илья Кувшинов

27 июня 2024

Nevada Women’s Film Festival назвал ее лучшим полнометражным художественным фильмом

Дебютная драма ПРОСТОЧЕЛОВЕК Яны Климовой-Юсуповой была названа лучшим полнометражным художественным фильмом на 10-м кинофестивале Nevada Women’s Film Festival в Лас-Вегасе.

Главные роли в картине исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова.

Организаторы смотра отмечают, что последние десять лет они принимают активное участие в обсуждении вопросов равноправия и инклюзивности, предоставляя платформу женщинам-кинематографистам.

Напомним, что ранее ПРОСТОЧЕЛОВЕК получил награду на Международном кинофестивале в Санта-Кларите (SCIFF). Официальный прокат ленты в России был отменен.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОЧЕЛОВЕК

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