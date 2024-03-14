Российская драма «Просточеловек» получила награду на фестивале в США

Об этом сообщила режиссер Яна Климова-Юсупова

Дебютная драма ПРОСТОЧЕЛОВЕК Яны Климовой-Юсуповой была признана лучшим зарубежным полнометражным фильмом на Международном кинофестивале в Санта-Кларите (SCIFF).

«Я не знаю людей, выделивших наше кино, но мысленно говорю им спасибо. Каждая награда – капля дождя на сухую землю моей внутренней пустыни», – написала в своем телеграм-канале режиссер.

В центре повествования ленты – бывший детдомовец, который получает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в другую страну. В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор – уехать в красивую, но чужую Испанию или остаться дома и наконец узнать себя.

Главные роли в картине исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова. Официальный прокат ПРОСТОЧЕЛОВЕКА в России был отменен.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОЧЕЛОВЕК