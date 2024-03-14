top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Российская драма «Просточеловек» получила награду на фестивале в США

Российская драма «Просточеловек» получила награду на фестивале в США

Автор: Илья Кувшинов

14 марта 2024

Об этом сообщила режиссер Яна Климова-Юсупова

Дебютная драма ПРОСТОЧЕЛОВЕК Яны Климовой-Юсуповой была признана лучшим зарубежным полнометражным фильмом на Международном кинофестивале в Санта-Кларите (SCIFF).

«Я не знаю людей, выделивших наше кино, но мысленно говорю им спасибо. Каждая награда – капля дождя на сухую землю моей внутренней пустыни», – написала в своем телеграм-канале режиссер.

В центре повествования ленты – бывший детдомовец, который получает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в другую страну. В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор – уехать в красивую, но чужую Испанию или остаться дома и наконец узнать себя.

Главные роли в картине исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова. Официальный прокат ПРОСТОЧЕЛОВЕКА в России был отменен.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОЧЕЛОВЕК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современный ремейк
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей официальной новинкой уикенда стал «Онегин»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 марта
Подробнее
Продюсеры премии «Оскар» поделились деталями грядущей церемонии
Подробнее
Касса России: «Онегин» возглавил прокат
Подробнее
Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым голливудским актером в 2023 году
Подробнее
Вадим Соколовский покинул пост генерального директора «Амедиа Продакшн»
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Онегин» стал лучшим официальным релизом
Подробнее
Байопик о Майкле Джексоне обойдет острые углы его биографии
Подробнее
Warner Bros. хочет сделать сиквел «Барби» с Гретой Гервиг
Подробнее
Режиссер ремейка «Дома у дороги» отказался от своего решения бойкотировать премьеру картины
Подробнее
Винни Джонс отказался от съемок в «Дэдпуле и Росомахе»
Подробнее
Disney мог отменить новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли
Подробнее
Программа субсидий в Красноярском крае возместит до 50% производственных затрат на кино
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 марта 2024 года
Подробнее