Минкультуры опровергло сокращение финансирования «Пушкинской карты»

Заявление в своем официальном Telegram-канале сделала министр культуры РФ Ольга Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова опровергла в своем официальном Telegram-канале, что финансирование «Пушкинской карты» предлагается сократить почти на 8 млрд рублей.



«Министерство культуры, в связи с появившейся в медиа информацией о сокращении программы "Пушкинская карта", сообщает, что финансирование программы в 2024–2025 годах предусмотрено в полном объеме», – заявила она.



Любимова также подчеркнула, что при необходимости программа получит дополнительное финансирование.



Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен осенью 2021 года для повышения интереса молодежи от 14-ти до 22 лет к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.