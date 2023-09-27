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Минкультуры опровергло сокращение финансирования «Пушкинской карты»

Автор: Илья Кувшинов

27 сентября 2023

Заявление в своем официальном Telegram-канале сделала министр культуры РФ Ольга Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова опровергла в своем официальном Telegram-канале, что финансирование «Пушкинской карты» предлагается сократить почти на 8 млрд рублей.

«Министерство культуры, в связи с появившейся в медиа информацией о сокращении программы "Пушкинская карта", сообщает, что финансирование программы в 2024–2025 годах предусмотрено в полном объеме», – заявила она.

Любимова также подчеркнула, что при необходимости программа получит дополнительное финансирование.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен осенью 2021 года для повышения интереса молодежи от 14-ти до 22 лет к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

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