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«Пушкинские карты» могут распространить на киносеансы российских фильмов

Автор: Виолетта Палий

24 ноября 2021

С таким предложением выступил Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин предложил использовать «Пушкинские карты» для покупки билетов в кинотеатр на художественные и документальные российские фильмы. Путин отметил, что использование денег на карте для посещения кинотеатров станет еще одной из форм поддержки Союза кинематографистов и Министерства культуры. 

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложенную идею. «Такая идея сегодня технически осуществима», – подчеркнул Мишустин.

«Пушкинская карта» — карта, реализованная в рамках совместного проекта Министерства культуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка», с помощью которой россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета

По словам премьер-министра, обладателями «Пушкинской карты» уже являются порядка 3,2 млн человек, в основном — школьники и студенты. За время работы программы, с 1 сентября 2021 года, билетов на спектакли, выставки, концерты куплено примерно на миллиард рублей.

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