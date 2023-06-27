Минкульт намерен изменить принцип работы с «Пушкинскимми картами»

Среди прочего, оператором карт хотят сделать VK

Министерство культуры РФ выступило с пакетом предложений, направленных на улучшение программы «Пушкинская карта».

Пользователей хотят уведомлять об изменениях в проведении мероприятий, а в случае их отмены — возвращать деньги за билеты без дополнительных заявок.

Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенного в понедельник. «Для улучшения обслуживания пользователям будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены мероприятия предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. Кроме этого, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса», — говорится в сообщении.

В ТАСС чиновники уточнили, что намерены усовершенствован процесс покупки и контроля билета. Для этой цели они намерены внедрить особые информационные сервисы. Кроме того, для подтверждения личности владельца карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, в отдельных регионах предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов.

Как пишет Ъ, изменения разработаны по поручениям вице-премьера Татьяны Голиковой от января и мая 2023 года для «устранения точек уязвимости и повышения уровня защищенности программы». Дело в длящемся скандале, связанном с использованием карт.

В конце зимы руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что с использованием «Пушкинских карт» и программы кэшбэка злоумышленники присваивали значительные средства путем мошеннических схем. Уголовные дела были возбуждены в отношении граждан Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), арестовано имущество на сумму более 100 млн рублей.

По этому делу была арестована бывшая замминистра Ольга Ярилова.

Особый интерес, тем не менее, вызывает пункт о внедрении единого оператора. По данным Ъ, Минкульт намерен исключить ИП из состава билетных операторов, а в качестве единой организации — назначить VK. В 2019 году VK стала совладельцем ООО «Билетная платформа», которое разрабатывает софт для продажи билетов в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает издание, на продажи по «Пушкинской карте» приходится до 10% продаж всех билетов и «это значительная доля рынка».