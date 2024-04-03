Участниками программы «Пушкинская карта» стали более 10 млн россиян

Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин

В среду, 3 апреля, в Государственной Думе прошел ежегодный отчет Правительства РФ, где председатель правительства Михаил Мишустин также коснулся вопросов культуры.

В частности, он сообщил, что с момента запуска программы «Пушкинская карта» для молодых людей от 14 до 22 лет ее участниками стали более 10 млн человек, а общее количество проданных билетов уже превысило 64 млн.

«Когда мы готовились к ее запуску, основная идея проекта была в том, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, которые связаны с нашей историей, культурой, нашими традициями. И создавать больше полезного контента для детей, что очень важно», – подчеркнул он.

Мишустин также отметил, что по «Пушкинской карте» можно сходить и на отечественные фильмы. «Их число растет. На экраны выходят качественные картины. За 4 года Правительство инвестировало в кинематограф 36 млрд рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы – почти 40 млрд. Фильмы, созданные при государственном участии, уже посмотрели около 57,5 млн зрителей», – отметил председатель правительства.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября расширить программу «Пушкинской карты».

Фото: официальный сайт Государственной Думы