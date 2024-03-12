Для билетных операторов введут единые требования по «Пушкинской карте»

Они будут представлены на рассмотрение к 1 апреля

Министерство цифрового развития и Министерство культуры России обсудили вступившие в силу изменения программы «Пушкинская карта» вместе с компанией VK, билетными операторами и агрегаторами. Об этом сообщает Интерфакс.

Единые требования будут подготовлены и представлены на рассмотрение билетным операторам к 1 апреля.

Отмечается, что изменения в правилах программы направлены на повышение удобства использования мобильного приложения «Госуслуги Культура», а также на защиту граждан от недобросовестных действий при продаже билетов – в частности, это будет реализовано благодаря информационным системам, предоставляемых на безвозмездной основе компанией VK.

Напомним, что количество участников программы «Пушкинская карта» в 2023 году составило 9,6 млн человек. Общее количество проданных билетов за все время существования программы превысило 53 млн – самым популярным досугом для подростков остается кино.