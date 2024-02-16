Нижегородский губернатор предложил расширить возрастной порог «Пушкинской карты»

Глеб Никитин считает, что она должна быть доступна с 7 лет, а не с 14-ти

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением расширить возрастной порог использования «Пушкинской карты». Он заявил об этом в рамках сессии «О ключевых результатах и достижениях в области культуры», которая прошла на международной выставке-форуме «Россия» при участии Министра культуры Ольги Любимовой.

«Предложил коллегам расширить возрастной порог использования «Пушкинской карты». Она должна быть доступна, например, с 7 лет. Сейчас возраст пользователя – от 14-ти. Интерес к настоящей культуре можно начать формировать и с первого класса школы», – написал он по итогам заседания в своем телеграм-канале.

Ранее Любимова заявляла, что общее количество участников социальной программы в 2023 году составило 9,6 млн человек (1600 из них – жители новых регионов), и эта цифра только растет.

Общее количество проданных билетов за все время существования «Пушкинской карты» превысило 53 млн. Самым популярным досугом для подростков остается кино (40% купленных билетов, 21 млн за все время), затем идут театры (25,5%) и музеи (17%).