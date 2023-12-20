Телеканал «Пятница!» присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Автор: Илья Кувшинов
20 декабря 2023
Теперь АПКиТ объединяет 45 крупнейших российских кинопроизводителей
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним телеканалом – к профессиональному индустриальному сообществу присоединилась «Пятница!».
Генеральным директором и продюсером канала является медиаменеджер и журналист Николай Картозия.
В сетке вещания «Пятницы!», ориентированной на молодую аудиторию 14-44, размещены реалити, тревел-шоу, социальные проекты и сериалы собственного производства, вроде «Пацанок», «Мылодрамы», «Училок в законе», «На ножах», «Адского шефа» и других.
Напомним, что в августе в ряды АПКиТ вошел канал ТНТ. На текущий момент Ассоциация объединяет 40 кинокомпаний, два видеосервиса и три телеканала.
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