top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Телеканал «Пятница!» присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Телеканал «Пятница!» присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Автор: Илья Кувшинов

20 декабря 2023

Теперь АПКиТ объединяет 45 крупнейших российских кинопроизводителей

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним телеканалом – к профессиональному индустриальному сообществу присоединилась «Пятница!».

Генеральным директором и продюсером канала является медиаменеджер и журналист Николай Картозия.

В сетке вещания «Пятницы!», ориентированной на молодую аудиторию 14-44, размещены реалити, тревел-шоу, социальные проекты и сериалы собственного производства, вроде «Пацанок», «Мылодрамы», «Училок в законе», «На ножах», «Адского шефа» и других.

Напомним, что в августе в ряды АПКиТ вошел канал ТНТ. На текущий момент Ассоциация объединяет 40 кинокомпаний, два видеосервиса и три телеканала.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Студия Marvel уволила Джонатана Мейджорса после вынесения судебного вердикта
Подробнее
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 декабря 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Манюня: Новогодние приключения» обходит «Чука и Гека»
Подробнее
«Кинопоиск» рассказал о самых популярных проектах на сервисе в 2023 году
Подробнее
Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей
Подробнее
Финальная серия «Слова пацана» выйдет в запланированную дату
Подробнее
Российские кинотеатры хотят выйти на сборы в 45 млрд рублей в 2024 году и избежать роста цен билетов
Подробнее
Касса четверга: «Теща» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
У «Бандитского Петербурга» может появиться продолжение
Подробнее
А24 экранизирует игру Хидео Кодзимы Death Stranding
Подробнее