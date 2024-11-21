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Фестиваль «Разумный кинематограф» представил программу

Автор: БК

21 ноября 2024

Смотр пройдет в киноконцертном зале «Эльдар» с 29 ноября по 1 декабря

Организаторы Международного фестиваля нового научно-популярного кино «Разумный кинематограф», который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в киноконцертном зале «Эльдар», представили программу грядущего смотра.

В числе заявленных картин – «Амурский Ван-Гог» о небольшом нанайском селе в Хабаровском крае, ХОЗЯИН АЛТАЙСКИХ ГОР о жизни снежного барса, «Перевал Евгения Анямова» о единственном рэпере, кто читает на языке манси, и многое другое. Программа целиком доступна на официальном сайте фестиваля.

Вход на все сеансы, кроме сеанса церемонии закрытия, свободный по предварительной регистрации.

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