Фестиваль «Разумный кинематограф» представил программу

Смотр пройдет в киноконцертном зале «Эльдар» с 29 ноября по 1 декабря

Организаторы Международного фестиваля нового научно-популярного кино «Разумный кинематограф», который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в киноконцертном зале «Эльдар», представили программу грядущего смотра.

В числе заявленных картин – «Амурский Ван-Гог» о небольшом нанайском селе в Хабаровском крае, ХОЗЯИН АЛТАЙСКИХ ГОР о жизни снежного барса, «Перевал Евгения Анямова» о единственном рэпере, кто читает на языке манси, и многое другое. Программа целиком доступна на официальном сайте фестиваля.

Вход на все сеансы, кроме сеанса церемонии закрытия, свободный по предварительной регистрации.