Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2023»
«Блондинка» победила в главных номинациях
В США подведены итоги антипремии «Золотая малина». Худшим в этом году стал фильм БЛОНДИНКА Эндрю Доминика с Аной де Армас в главной роли. У картины также «награда» за худший сценарий, она была представлена в восьми номинациях.
Примечательно, что в этом году приз за худшую женскую роль на вручался. Организаторы премии наградили ею сами себя за то, что включили 12-летнюю Райан Киру Армстронг (ИСПЕПЕЛЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ) в список номинантов на эту антипремию. После того, как, по собственным словам, их «пропустили через блендер кибермира», организаторы «Малины» удалили актрису из бюллетеня и объявили, что отныне приняты новые правила голосования, согласно которым в число номинантов не может попасть несовершеннолетний.
Другие лауреаты:
Худшая мужская роль:
Джаред Лето (МОРБИУС)
Худший ремейк, плагиат или сиквел:
ПИНОККИО от Disney
Худшая женская роль второго плана:
Адриа Архона (МОРБИУС)
Худшая мужская роль второго плана:
Том Хэнкс (ЭЛВИС)
Худший экранный дуэт:
Том Хэнкс и его латексное лицо (и смешной акцент) (ЭЛВИС)
Худший режиссер:
Машин Ган Келли и Мод Сан (ДОБРЫЙ ТРАУР)
Приз за восстановление репутации:
Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Традиционно лауреаты «Золотой малины» становятся известны незадолго до церемонии вручения «Оскара». Вручение премии американской киноакадемии состоится ночью 12 марта.