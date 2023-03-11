top banner

Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2023»

Автор: Кирилл Шамсутдинов

11 марта 2023

«Блондинка» победила в главных номинациях

В США подведены итоги антипремии «Золотая малина». Худшим в этом году стал фильм БЛОНДИНКА Эндрю Доминика с Аной де Армас в главной роли. У картины также «награда» за худший сценарий, она была представлена в восьми номинациях. 

Примечательно, что в этом году приз за худшую женскую роль на вручался. Организаторы премии наградили ею сами себя за то, что включили 12-летнюю Райан Киру Армстронг (ИСПЕПЕЛЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ) в список номинантов на эту антипремию. После того, как, по собственным словам, их «пропустили через блендер кибермира», организаторы «Малины» удалили актрису из бюллетеня и объявили, что отныне приняты новые правила голосования, согласно которым в число номинантов не может попасть несовершеннолетний. 

Другие лауреаты:

Худшая мужская роль:
Джаред Лето (МОРБИУС)

Худший ремейк, плагиат или сиквел:
ПИНОККИО от Disney

Худшая женская роль второго плана:
Адриа Архона (МОРБИУС)

Худшая мужская роль второго плана:
Том Хэнкс (ЭЛВИС)

Худший экранный дуэт:
Том Хэнкс и его латексное лицо (и смешной акцент) (ЭЛВИС)

Худший режиссер:
Машин Ган Келли и Мод Сан (ДОБРЫЙ ТРАУР)

Приз за восстановление репутации:
Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

Традиционно лауреаты «Золотой малины» становятся известны незадолго до церемонии вручения «Оскара». Вручение премии американской киноакадемии состоится ночью 12 марта.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

В Окко рассказали о мартовских релизах 
Подробнее
«Иви» представил главные новинки марта
Подробнее
Сборы российских фильмов за рубежом стали минимальными за пять лет
Подробнее
Минкульт заступился за правообладателей иностранных фильмов
Подробнее
Фестиваль «Дух огня» назвал победителей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Беспринципные в деревне» и «Нюрнберг» преодолели рубеж в 100 млн
Подробнее
Февральские сборы в России стремятся к допандемийному уровню
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 марта 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 27 февраля по 5 марта
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта
Подробнее
Темп роста выручки онлайн-кинотеатров в 2022 году снизился
Подробнее
Официальная касса России: в упорной борьбе золото завоевали «Беспринципные в деревне»
Подробнее
Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года
Подробнее
Объявлены победители Independent Spirit Awards
Подробнее
Касса России: «Беспринципные в деревне» опередили «Нюрнберг»
Подробнее
Прошла премьера фильма «Эскортница»
Подробнее
Сценарный конкурс «Метод» объявил лонг-лист
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Поехавшая» уверенно впереди
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения
Подробнее
Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории
Подробнее