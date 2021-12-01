Бренд Russian Content Worldwide представит российское научно-популярное кино на международном рынке

В едином стенде впервые примут участие 16 отечественных компаний

Шестнадцать российских производителей научно-популярного кино представят свои проекты на Всемирном конгрессе продюсеров научно-популярного и документального кино WCSFP, который пройдет с 30 ноября по 2 декабря в гибридном формате. Впервые в истории конгресса отечественные компании, проекты и таланты будут комплексно представлены на объединенном зонтичном стенде Smart Content from Russia под брендом Russian Content Worldwide.

Основная часть мероприятия состоится онлайн, параллельно будут работать оффлайн представительства для живых встреч в Страсбурге (Франция), Торонто (Канада), Лондоне (Великобритания), Сиднее (Австралия).

Участники российского стенда Smart Content from Russia:

Одна из старейших российских киностудий, Киностудия имени М.Горького, имеющая амбициозные планы восстановить свою производственную и техническую базу и стать лидером по производству в России популярных документальных и научных фильмов, представит на Конгресс фильм АНГЕЛЫ МИЛЫ режиссера Анастасии Трофимовой, рассказывающий историю основателя Фонда помощи социально незащищенным жителям Африки MILA4AFRICA (спасение и защита детей-альбиносов) Милы Ануфриевой.

Самый молодой участник делегации, онлайн-кинотеатр Kion представит биографический документальный фильм Родиона Чепеля о создателе «ВКонтакте» и Telegram ДУРОВ и документально-игровой фильм о создателе водородной бомбы и всемирно известном правозащитнике Андрее Сахарове САХАРОВ. ДВЕ ЖИЗНИ Романа Супера и Ивана Проскурякова.

Компания AMEX MEDIA представит самый титулованный российский документальный фильм последнего времени — НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ.

Производственная компания ODIN-MEDIA представит фильмы НЕВИДИМАЯ НАДЕЖДА, АРКТИКА. РИСКОВАННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, и фильм Дарьи Хреновой СТРАНА МЕДВЕДЕЙ (2018), уже проданный каналу Good TV в Чехию и каналу CCTV в Китай. Фильм НЕВИДИМАЯ НАДЕЖДА посвящен крайне острой проблеме загрязнения Земли пластиковыми отходами. В нем рассказано о попытках решить ее в разных уголках планеты, от Брюсселя до озера Байкал и Дели. АРКТИКА. РИСКОВАННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ — хроника 42-х дней арктической экспедиции, во время которой происходит забор образцов воды, почвы и микроорганизмов.. СТРАНА МЕДВЕДЕЙ посвящена зверю, который символизирует силу и мощь, но сам сейчас оказался под угрозой.

Московская независимая кинокомпания «КИНОКУЛЬТ» представит фильм Екатерины Еременко ПРОСТРАНСТВО ЛОБАЧЕВСКОГО. Это современный портрет великого российского математика 19-го века Николая Лобачевского, идеи которого во многом предопределили развитие математики и науки в целом. Его история рассказана через наблюдение за повседневной жизнью ученых из Казани, Берлина и Геттингена.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Юлия Киселева представит фильм ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ. В центре фильма технология имплантации, которая, с одной стороны, открывает огромные возможности, но, с другой стороны, вызывает вопросы этического характера. В фильме показаны эмоции и чувства людей, которым импланты помогли выжить.

Lesfilm представит документальный фильм Ирины Журавлевой и Владислава Гришина МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ, снятый в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Этот медитативный фильм погружает зрителя в атмосферу дикой природы, позволяя ему понаблюдать за медведями в первый год их жизни.

Компания LNF, продолжатель традиций «Леннаучфильма», представит проект БИАНКИ. ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ЭПОХИ — историю жизни семьи Бианки, несколько поколений которой посвятили себя орнитологии.

В пакете «Краснодарской киностудии», многие годы являющейся безусловным лидером по производству неигровых фильмов на юге России, проект ЖИЗНЬ С БАКТЕРИЯМИ. ЗАПИСКИ О МИКРОБИОЛОГИИ. Главный герой фильма — Андрей Шестаков, руководитель лаборатории физиологии и биохимии микробов МГУ, который ездит со своей командой по стране с целью найти и испытать полезные для человека бактерии.

Обладатель множества международных наград, студия EON FILM представит картину СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР БЫВАЕТ ТЕПЛЫМ. В центре фильма Александр, отшельник, философ и оленевод, много лет живущий в арктической тайге в Якутии. Он не был в городе уже 20 лет, но хотел бы когда-нибудь попутешествовать по миру и увидеть Тибет, Рим и Австралию.

Именитая «Студия Лавр», в портфолио которой более 250 ярких проектов, завоевавших множество призов российских и международных кинофестивалей, представит фильм НЕВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА, посвященный глобальной проблеме таяния вечной мерзлоты.

Продюсерский центр MIRADOX под руководством мэтра Виктора Скубея представит фильмы В ПОИСКАХ ИРБИСА. Это зрелищный фильм для семейного просмотра о живой природе, о редком, исчезающем виде фауны — снежном барсе (ирбисе), который стал сквозным образом фильма.

Кинокомпания «29 февраля» представит фильм МИТРОФАН АКСЕНОВ. СМЕРТИ НЕТ. Митрофан Аксенов — забытый гений, предсказавший ряд научных открытий 20-го века, включая теорию относительности.

Студия Magic Mountain Production представит фильм ОХОТНИКИ ЗА ГЛУБИНОЙ. Это хроника спуска группы добровольцев в самую глубокую впадину на Земле, который становится настоящим тестом на выносливость, упорство и настойчивость.

Киностудия Shpilenok Film представит новую работу Дмитрия Шпиленка КАМЧАТКА. РАССКАЗ В ЛИСАХ — фильм-погружение в дикую природу Камчатки. Герои фильма — лисы, самые харизматичные животные региона, глазами которых зритель видит неповторимые красоты их среды обитания.

Киностудия See More Productions представит фильм МОЙ ЛИЧНЫЙ ДРАКОН режиссера Милы Кудряшовой. Рассказывая историю об арктических динозаврах, живших когда-то в Сунтарском улусе в Якутии, фильм отходит от канонов научно-популярного документального кино.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко: «Качество создаваемых сегодня в нашей стране научно-популярных и документальных фильмов растет, а этот вид кинематографа постепенно возвращает интерес зрителей. В этом году Минкультуры России впервые организовало отдельный конкурс неигрового кино. Его итоги показали, что у нас по-настоящему сильные творческие команды, готовые широко представлять отрасль на международных площадках, популяризировать науку и рассказывать о ярких событиях нашей страны».

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Мы с гордостью представляем российский контент на World Congress of Science&Factual Producers. Для нашей страны это событие приобретает особое звучание в Год науки и технологий, которым объявлен 2021 год. Мы рады популяризировать интеллектуальный контент. Российская школа научного кино известна во всем мире, наши фильмы покоряют международный рынок. Важный тренд последних пятнадцати лет — объединение науки и искусства, и нашим кинематографистам это прекрасно удается. Для российской индустрии участие в конгрессе под единым брендом — во многом историческое событие и новый вектор развития. Я уверена, что российские проекты вызовут интерес иностранных коллег».

Генеральный директор «МТС Медиа»/KION» Игорь Мишин: «Онлайн-кинотеатр Kion системно производит научно-популярный контент. Мы рады представить на форуме научного кино документальный фильм Родиона Чепеля «Дуров» и документально-игровую картину «Сахаров. Две жизни» Романа Супера и Ивана Проскурякова. Картины уникальны в своем роде — например, в процессе работы над «Сахаровым» применялась ARFX-съёмка и LED-панели виртуальной реальности. Благодаря необычному формату повествования и инновационным технологическим решениям «Дуров» и «Сахаров» заинтересовали широкую аудиторию зрителей, не ограничившись аудиторией документальных фильмов. Среди эксклюзивных проектов Kion они долгое время находились в топе просмотров».

Стенд организует Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино в партнерстве с Фестивалем актуального научного кино ФАНК.