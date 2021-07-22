Премьера проекта Бориса Хлебникова «Выжившие» состоится в рамках Realist Web Fest

В этом году в основной программе фестиваля – 44 веб-сериала со всего мира, включая 17 новых российских проектов.

Одним из ключевых событий станет премьера сериала «Выжившие», креативным продюсером которого выступил Борис Хлебников, — она состоится 31 июля. На премьере проект представят актеры Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и Глеб Пускепалис.

Группа выживших, объединенных сомнительной верой в некий Институт, где учёные бьются над созданием вакцины – пытается выбраться из города, охваченного хаосом и паникой. Несовместимые ни при каких других обстоятельствах, кроме апокалипсиса: наемник, учительница, санитар, зек, врач, «бандос», «шизик» и девочка — пробираются по выжженному пространству остатков обезумевшего человечества. Они везут с собой Спящую. Она — мать, и Возлюбленная. Только в ней, заснувшей самой первой из выживших, как в капсуле, отправленной в будущее, остались любовь, вера и надежда. Но верит в это только один из всех. Клинический больной. Влюбленный безумец. Сумасшедший.

Сериал был создан эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko и рассказывает о смертельном вирусе, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Только такой режим дает шанс на продление жизни в наступившем апокалипсисе. Останутся ли выжившие человеческим обществом или хаос поглотит остатки цивилизации?

«Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии, — говорит Борис Хлебников. — Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах».

Авторами сценария сериала выступили Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. За режиссуру всех серий отвечает Андрей Прошкин. Главные роли исполнят Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук, Алексей Розин, Анна Слю, Глеб Пускепалис, Дарья Екамасова и другие. В веб-версии также снялись Егор Корешков, Наталья Бордо, Мария Васильева и другие.

Макар Кожухов, директор по контенту мультимедийного сервиса Okko: «Мы очень рады возможности организовать премьеру «Выживших» именно на Realist Web Fest, который открыл веб-формат для российской киноиндустрии. Гости фестиваля смогут первыми оценить проект, который полностью соответствует идеологии Realist Web Fest: у нас целая вселенная, состоящая из основного сериала и отдельных web-сериалов, которые сопровождают основную сюжетную линию, раскрывают героев и делают эту историю объемной. Мы задумали наш проект задолго до пандемии, не ограничивая себя ни формой, ни содержанием, напротив, стараясь находить новые и интересные форматы. То, что проект стал невероятно актуальным и соответствует новой реальности – дает нам повод надеяться, что он найдет отклик у максимально широкой аудитории мультимедийного сервиса Okko».

Realist Web Fest – первый и единственный в России веб-фестиваль, который знакомит с лучшими веб-проектами со всего мира. Смотр проходит с 2018 года и представляет все новое, что происходит в мировой веб-индустрии, популяризирует и продвигает формат веб-контента на российском рынке. Фестиваль является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).

22.07.2021 Автор: Виолетта Палий