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Объявлены победители Realist Web Fest

Автор: БК

1 августа 2022

Лучшим веб-сериалом стал проект «Френдзона»

IV фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил победителей. В этом году смотр впервые проходил в Ярославле в формате спецсобытия Realist Web Series Weekend.

Лучшим веб-сериалом жюри фестиваля выбрало проект «Френдзона».

Полный список победителей:

  • Лучший веб-сериал — «Френдзона»
  • Самая оригинальная идея — «Маркони сегодня»
  • Лучший сценарий — «Особо крупные»
  • Самый яркий персонаж — Антон Вохмин («Черепица»)
  • Лучший режиссёр — Ирина Дорош («Четыре»)
  • Специальный приз жюри — «Собака»
  • Лучший интернет-сериал по мнению зрителей — «И снова здравствуйте!»

Всего в рамках смотра было показано 22 российских веб-сериала.

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