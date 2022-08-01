Объявлены победители Realist Web Fest
Автор: БК
1 августа 2022
Лучшим веб-сериалом стал проект «Френдзона»
IV фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил победителей. В этом году смотр впервые проходил в Ярославле в формате спецсобытия Realist Web Series Weekend.
Лучшим веб-сериалом жюри фестиваля выбрало проект «Френдзона».
Полный список победителей:
- Лучший веб-сериал — «Френдзона»
- Самая оригинальная идея — «Маркони сегодня»
- Лучший сценарий — «Особо крупные»
- Самый яркий персонаж — Антон Вохмин («Черепица»)
- Лучший режиссёр — Ирина Дорош («Четыре»)
- Специальный приз жюри — «Собака»
- Лучший интернет-сериал по мнению зрителей — «И снова здравствуйте!»
Всего в рамках смотра было показано 22 российских веб-сериала.
Самое читаемое
Фестиваль «Окно в Европу» объявил программу этого годаПодробнее
IVI анонсировал обновление библиотеки в августе 2022 годаПодробнее
Прокатные удостоверения можно будет оформить онлайнПодробнее
«Амедиатека» представила новинки августа 2022 годаПодробнее
Очная защита социально значимых фильмов и миноритарной копродукции. Часть перваяПодробнее
Видеосервис more.tv анонсировал новинки августа 2022 годаПодробнее
Okko анонсировал новинки августа 2022 годаПодробнее
Start представил обновления библиотеки в августе 2022 годаПодробнее
В Госдуме предложили создать механизм показа западного кино в России без согласия правообладателейПодробнее
Стала известна конкурсная программа 79-го Венецианского кинофестиваляПодробнее
MIPCOM 2022 пройдет в октябре без российских участниковПодробнее
Объединенная киносеть покажет релизы голливудских студий вместе с российскими проектамиПодробнее
Очная защита социально значимых фильмов. Часть втораяПодробнее
Стал известен состав жюри Realist Web Series WeekendПодробнее
Госдума разрабатывает законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и киноПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 июля 2022 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Нахимовцы» обогнали «Родителей строго режима»Подробнее
Касса России: лидером уикенда стал мультфильм «Пес-самурай и город кошек»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 июляПодробнее
Официальная касса России: «Пес-самурай и город кошек» занял первую строчкуПодробнее