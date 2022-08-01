Объявлены победители Realist Web Fest

Лучшим веб-сериалом стал проект «Френдзона»

IV фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил победителей. В этом году смотр впервые проходил в Ярославле в формате спецсобытия Realist Web Series Weekend.

Лучшим веб-сериалом жюри фестиваля выбрало проект «Френдзона».

Полный список победителей:

Лучший веб-сериал — «Френдзона»

Самая оригинальная идея — «Маркони сегодня»

Лучший сценарий — «Особо крупные»

Самый яркий персонаж — Антон Вохмин («Черепица»)

Лучший режиссёр — Ирина Дорош («Четыре»)

Специальный приз жюри — «Собака»

Лучший интернет-сериал по мнению зрителей — «И снова здравствуйте!»

Всего в рамках смотра было показано 22 российских веб-сериала.