На Кубани киностудиям выплатят более 57 млн рублей

Под закон о рибейтах попало более 25 картин

Краснодарский край предоставил отечественным студиям рибейты на сумму более 57 млн рублей. В общей сложности Кубанью было поддержано производство 25 картин. Об этом вице-губернатор края Александр Руппель заявил на заседании региональной кинокомиссии, передает ТАСС.

«Сегодня мы проводим первое в этом году заседание кинокомиссии Краснодарского края. Важно, что новые кинопроекты дают ощутимый эффект местному предпринимательству. Только в 2022 году в рамках реализации кинопроектов, получивших субсидию, было привлечено 242 региональных контрагента», — заявил Руппель.

Чиновник отметил, что кубанские локации востребованы отечественными студиями. В 2020 году в крае снято более 20 кинопроектов, в 2021 году показатель уже увеличился на 50%. А в 2022 году на Кубани были реализованы более 35 кинопроектов, несмотря на ограничения в авиаперелетах. 19 из них получили региональную поддержку, что является самым высоким в процентном соотношении показателем в стране.

Закон о рибейтах был принят в 2020 году. Кинематографисты, согласно правовой норме, могут рассчитывать на компенсацию до 20% фактически понесенных затрат при работе на территории края. Речь идет только о проектах национальных, то есть российских фильмов. Финансирование программы ведется из краевого бюджета.