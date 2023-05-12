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Приморский край перезапустил программу рибейтов

12 мая 2023

На возмещение затрат кинопроизодитиелей выделят 30 млн рублей

Власти Приморского края объявили о перезапуске системы рибейтов для организаций кинематографии. Регион намерен возмещать от 20% до 40% затрат на производство фильмов на своей территории. В эту сумму входят расходы на проживание, аренду оборудования, оплату труда, транспортные и другие затраты. Региональное руководство выделяет на субсидирование этой сферы 30 млн рублей.  Об этом говорится в постановлении Правительства Приморского края. 

Заявки на участие в конкурсе на возмещение затрат принимаются со 2 по 13 октября 2023 года.

Обязательным условием для получения компенсации станет демонстрация в фильмах природных, туристических, архитектурных и иных объектов региона, подчеркивающих его узнаваемость и идентичность.

Приморский край предлагает широкий спектр локаций для кинопроизводства фильмов. Власти надеются, что за счет перезапуска рибейтов регион станет более привлекательным местом для производителей аудиовизуальной продукции.

В 2017 году Приморье первым в стране ввело систему рибейтов, в регионе была создана кинокомиссия, которая была ликвидирована в 2020 году. За три года краевой кинокомиссией были поддержаны съемки 10 игровых художественных фильмов (из них 5 иностранных), 12 документальных фильмов (из них 10 иностранных), а также 15 проектов приморских режиссеров.

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