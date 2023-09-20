Ванесса Редгрейв получит почетный приз Европейской киноакадемии

Церемония вручения наград состоится 9 декабря в Берлине

Ванесса Редгрейв будет удостоена почетной награды Европейской киноакадемии «За заслуги перед кинематографом». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

86-летняя актриса лично получит приз на 36-й церемонии вручения наград в Берлине 9 декабря.

Ранее этой награды удостаивались Федерико Феллини, Алек Гиннесс, Ричард Харрис, Джуди Денч, Роман Полански, Александр Сокуров и многие другие.

За свою более чем шестидесятилетнюю карьеру Редгрейв умело совмещала театр, кино и телевидение. Она была шесть раз номинирована на премию «Оскар», получив заветную статуэтку лишь однажды – за роль второго плана в фильме ДЖУЛИЯ Фреда Циннемана.

Среди других работ актрисы – ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ Микеланджело Антониони, УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ Сидни Люмета, МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА Брайана Де Пальмы и МАЛЕНЬКАЯ ОДЕССА Джеймса Грэя, за который она была удостоена Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля.

Фото: соцсети EFA