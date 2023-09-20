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Индийская компания Reliance Entertainment займется производством контента по новостям

Автор: Илья Кувшинов

20 сентября 2023

Она объединит усилия с холдингом Mid-Day Infomedia, который выпускает три ведущие газеты страны

Базирующаяся в Мумбае компания Reliance Entertainment объединит усилия с медиахолдингом Mid-Day Infomedia для производства контента, основанного на реальных событиях. Об этом сообщает Deadline.

Вместе они планируют создавать полнометражные картины, веб-сериалы и документальные фильмы на основе новостей, которые публикуются в газетах холдинга. Mid-Day Infomedia выпускает три ведущих издания в Индии, которые, среди прочего, крайне популярны в Мумбае, одном из двух крупнейших рекламных рынков страны.

У Reliance Entertainment, занимающейся производством кино и телеконтента, налажен контакт с крупнейшими цифровыми дистрибьюторами, среди которых Netflix, Amazon и Disney+ Hotstar. Среди недавних проектов компании – СЕКЦИЯ 84 с Амитабхом Баччаном и сериал «Юбилей» для Amazon Prime Video.

Новые партнеры заявили, что стремятся повысить качество и разнообразие продукта, который доступен аудитории на различных платформах.

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