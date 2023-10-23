Зарубежные зрители назвали идеальную продолжительность для фильмов

Фаворитом оказались двухчасовые картины

Фильмы с каждым годом становятся все длиннее: например, ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана идет три часа, а новая работа Мартина Скорсезе УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ – 3 часа 26 минут. В связи с этим The Journal провел опрос, чтобы выбрать идеальную продолжительность фильмов для зрителя.

Фаворитом оказались двухчасовые картины (34,3% опрошенных). За фильмы продолжительностью в 2,5 часа проголосовали 27,9%, а за трехчасовые – 12,5%.

Всего 8,1% опрошенных считает, что фильмы должны идти 90 минут или меньше. На данный момент в голосовании приняло участие почти 10 тыс человек.

В числе других длинных картин, которые недавно выходили на большие экраны – СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 (2 часа 29 мин), ДЖОН УИК 4 (2 часа 49 мин) и АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ (3 часа 12 мин).

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР