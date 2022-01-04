Реюнион «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым проектом в «Амедиатеке»

Фильм обошел «Друзей: Воссоединение»

Фильм ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС стал номером один по просмотрам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Как сообщили БК в пресс-службе видеосервиса, в период с 1 по 2 января количество просмотров составило 79% от всех просмотров контента в «Амедиатеке».

Кроме того, 1 января у зрителей «Амедиатеки» фильм был самым популярным по запросам.

Также проект, выпущенный к 20-летию первой части магической франшизы, посмотрели больше подписчиков, чем фильм ДРУЗЬЯ: ВОССОЕДИНЕНИЕ за сутки после премьеры: спецвыпуск легендарного сериала с 27 по 30 мая 2021 года посмотрели 62% подписчиков видеосервиса.

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